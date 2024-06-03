Sigortacılardan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e çağrı: Finansal okuryazarlık çalışmasına bizi de katın

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Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Uğur Gülen, finansal okuryazarlığın müfredata eklenmesi için başlatılan çalışmaya sigortacılığın da katılması gerektiğini söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Finansal Okuryazarlık Platformu’nda yaptığı konuşmada, finansal okuryazarlığın müfredata eklenmesi için MEB ve SPK ile çalışıldığını açıklamıştı. TSB Başkanı Uğur Gülen, “Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in bu çalışmanın içine sigortayı da katmasını isteriz” dedi.

SİGORTA HEPSİNDEN ÖNEMLİ

Sigortacılığın finansın ayrılmaz bir parçası olduğunu belirten Gülen, finansal okuryazarlıkta sigortanın önemine dikkat çekerek, “Kahramanmaraş depremlerinde yaşadık. 105 milyar dolarlık toplam ekonomik kaybın sadece 5 milyar dolarlık kısmını sigorta sektörü ödeyebildi. Olası İstanbul depreminde 325 milyar dolarlık bir hasar bekliyoruz. Bunun ancak yüzde 10’u sigorta sektörü tarafından ödenebilecek. Oysa yüzde 30’lara kadar sigorta sektörü bu hasarı ödeyebilecek durumda. Bu da sigortacılık okuryazarlığının gelişmesiyle olur” şeklinde konuştu.

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MÜFREDATI BİRLİKTE YAPALIM

Uğur Gülen, sigorta sektörü olarak önümüzdeki dönemde eğitim konusuna odaklanacaklarına da değinerek, Türkiye’de 230’un üzerinde sigortacılık ve bankacılık yüksekokulu bulunduğunu, bu okulların sigortacılık ekosistemine kaynak yetiştirir hale getirilmesi gerektiğini ifade etti. Gülen, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu okullardan çıkan her bir öğrencinin sigorta ekosisteminde çalışır hale getirilmesini sağlarsak ciddi bir dönüşüm yaratırız. Okullarda müfredatı birlikte yapalım, eğitmen olarak katılalım, stajlarda bu öğrencileri alalım, sigorta sektörünün çeşitli departmanlarında çalıştıralım.”