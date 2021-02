Sigortacılar bile şaşkın

AXA Sigorta CEO’su Yavuz Ölken, 2020’nin afetler açısından iz bırakan, zorlu bir yıl olduğunu, sigorta şirketlerinin afetler nedeniyle toplam 2.2 milyar lira zarar ödediğini söyledi. Ölken, doğal afetlerin dünyada ve Türkiye’deki bilançosu üzerine açıklamalarda bulundu.

Yavuz Ölken, geçen yıl, DASK, TARSİM ve tüm sigorta şirketlerinin üstlendiği deprem ve doğal afetler nedeniyle toplam sigortalı hasarın 2.2 milyar liraya ulaştığını, bir önceki yıla göre afet zararlarında yüzde 100’lük artış olduğunu belirterek, “Eskiden doğal afet sezonları vardı, artık yok, her an olabiliyor. Kuraklık deyince tarım sigortası akla geliyor, oysa biz ilk defa geçen yıl kuraklık sonucu oluşan yangınlarda İskenderun’da, Ayvalık’ta konut, işletme hasarları ödedik. 2020’de dolu, hortum, fırtına, sel, su baskını gibi hasarlar nedeniyle 350-400 milyon lira mertebesine hasar ödemeleri yaptık. Sel dediğimiz zaman araçlar, işyerleri, konutlar zarar gördü, şimdi can kayıpları oluyor. Ülkemizde ilk kez hortum, siklon dediğimiz atmosferik hareketler görüyoruz” dedi.

4 MİLYAR LİRA DEVLETE KALDI

Yavuz Ölken, sigortalanma oranı düşük olduğu için zararların devletin üzerinde yük olarak kaldığına dikkat çekerek, şu açıklamaları yaptı: “Doğal afetlere karşı TARSİM, DASK ve sigorta şirketleri var. Bu üç sistemle varlıkları korumaya çalışıyoruz. Mesela tarım sigortaları 950 milyon mertebesinde bir zararı karşıladı. Topladığımızda 2.2 milyar liralık sigortalı zarardan bahsediyoruz. Bizim ülkemiz için bu rakamı hafife almamak lazım. Çünkü sigortalanma oranları; kaskoda yüzde 35, konutta yüzde 35, DASK’ta yüzde 55-57, bitkisel tarım sigortalarında yüzde 20’lerde. Sigortalı hasar 2.2 milyar liraysa, toplam hasarın 6-7 milyar lira olduğunu söyleyebiliriz. Sigorta alınmış olsaydı bu 6-7 milyar liranın tamamını sigorta sistemi karşılardı. Aradaki 3-4 milyar lira fark maalesef vatandaşın, çiftçinin, küçük işletmelerin ve devletin üzerinde kaldı.”

SİGORTA İŞTAHI ARTTI

Yavuz Ölken, “Artan afetler ve yarattı zarar sigortaya olan talebi artırdı mı?” sorusunu ise şöyle yanıtladı: “Sigortalanma iştahının arttığını görmeye başladık. Bu bir fırsat mıdır; fırsattır, çünkü sigorta bilinci biraz da böyle oluşuyor. Ancak sorun başka. Mesela, İzmir depremi sonrası DASK, konut, işyeri sigortalarına talep arttı, şimdilerde eski normale döndü. Bizler hızlı hareket ediyoruz ama çabuk bırakıyoruz. Mesela, Ege bölgesinde tarımı etkileyen çok olay yaşandı ama bakıyoruz bölgede seralarda sigortalanma oranı yüzde 5-10’larda. Oysa devlet destekli tarım sigortası gibi bir imkan var. Sigortalıların, şunu hatırlaması lazım, belki her bin lirayı, iki buçuk lirayla koruyacak bir yapı varken; iki-üç yıl hasar olmadı diye, gerek yok diye sigortadan vazgeçme-mek lazım.”

2021 HIZLI BAŞLADI

2021’in afetler açısından hızlı başladığını belirte Yavuz Ölken, şu açıklamaları yaptı: “İlk 45 gün özellikle Ege, Marmara, Akdeniz’de yoğun yağışlar, sel, seylap, dolu, fırtına, kar ağırlığı gibi riskler arttı ve afetler artık ani, beklenmedik olma özelliğini yitirdi neredeyse olağan dışı bir profile büründü. En son İzmir Çeşme, Urla ve Kuzey Ege sahillerinde yaşanan hortum, fırtına, dolu olayları sonucu 5 binin üzerinde hasar dosyası açıldı. Tahmini hasar 250 milyon lira civarında diyebiliriz. Bunun içine tarım sigortaları dahil değil ancak azımsanmayacak boyutta olduğu tahmin edilebilir.