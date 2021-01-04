Yüksek getiri BES’i cazip hale getirdi

BES’ten çıkışları geçen yıla göre azalırken, Bireysel Emeklilik pandemiye rağmen yüzde 37 oranında büyüdü. NN Hayat ve Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı Didem Özsoy Dirican, “Katılımcılar emeklilik dönemlerinde daha rahat edebilmek ve yaşam standartlarını koruyabilmek için BES’in önemli bir alternatif olacağını öğrenmiş durumda. Bireysel emeklilik fonları son bir yılda yaklaşık yüzde 30 getiri sağladı. Fon getirilerinin yüksek seviyelerde olması da BES’i katılımcılar için cazip hale getiren önemli bir unsur oldu” dedi.

SEKTÖRÜ HAREKETLİ GÜNLER BEKLİYOR



2020 yılını değerlendiren ve 2021’e yönelik öngörülerde bulunan Didem Özsoy Dirican, “Önümüzdeki yıl, Yeni Ekonomi Programı’nda yer alan Bireysel Emeklilik Sistemi gelişmeleri de önemli bir adım olacak. Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi uygulaması konusundaki düzenlemelerin netleşmesi ile birlikte 2021 yılında sektörümüzü hareketli günlerin beklediğini ve pozitif yansımaların sistemin büyümesinde önemli rol oynayacağını öngörüyoruz. 2021 yılında Covid-19 aşısının kullanılmaya başlamasıyla birlikte tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hayatın normalleşmeye başlayacağını düşünüyoruz. Bu sürecin de ekonomiye ve dolayısıyla Bireysel Emeklilik Sistemi’ne pozitif yansıyacaktır. Özetle makroekonomik koşulların iyi yönlü gelişmesi ile sigorta sektörü için 2021 yılının normalleşme yılı olarak geçeceğini söyleyebiliriz” diye konuştu.

ONLİNE ACENTELİK BAŞVURUSU



NN olarak COVID-19 salgını ile ilgili gelişmeleri en başından beri yakından takip ederek, gerekli önlemleri aldıklarını belirten Didem Özsoy Dirican, NN Hayat ve Emeklilik’in 2021 hedeflerine yönelik şunları söyledi: “Uzun zamandır dijitalleşmeye yönelik olarak çok yönlü çalışmalar içindeyiz. Son olarak NN Hayat ve Emeklilik acentesi olmak isteyenler için ‘Online Acentelik Başvurusu’ başlattık. Artık web sitesi üzerinden hızlı, güvenilir ve kolay bir şekilde başvuru yapılabilecek. Fon Bilen uygulamamız ile müşterilerimize, uygun fonları önermek adına robo danışmanlık hizmeti olanağı sunuyoruz. 2018 yılında başlattığımız kağıtsız iş süreçlerimiz ile operasyonel verimliliği arttırmayı, müşteri deneyimini iyileştirmeyi hedefledik.”



65 YAŞ ÜSTÜNE ÖZEL HİZMETLER



Didem Özsoy Dirican, sağlık alanında hayata geçirilen yeni ürünlerle ilgili olarak şöyle konuştu: “Pandemi sürecine çok hızlı bir şekilde adapte olduk. Bu kapsamda tüm sigortalılarımızın Sağlık Bakanlığı tarafından pandemi hastanesi olarak belirlenen hastanelerdeki Covid-19 tedavisine ilişkin ortaya çıkabilecek fark ücretleri ve tedavi giderleri, sadece bu özel döneme istisnai olarak, poliçelerindeki mevcut şartları ve limitleri dahilinde ödenmesini sağladık. Tüm yeni sigortalılarımız için de, mevcut rahatsızlığın poliçe başlangıç tarihinden öncesine dayanan vakalar hariç olmak üzere, COVID-19 vakaları belirli bir süre ile sınırlı olarak ‘jest ödemesi’ kapsamında teminata dahil oldu. Ayrıca 65 yaş üstü müşterilerimiz için sadakat programımız ‘Önce Sen Dünyası’ kapsamında sınırsız ve limitsiz Tıbbi Danışmanlık ve Acil Ambulans hizmeti sunduk. Bu dönemde onların her zaman yanında olduğumuzu bilmeleri bizim için çok önemliydi.”

KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ HİZMET SUNACAĞIZ



NN Hayat ve Emeklilik’in Hackquarters iş birliği ile ‘When Healthtech Meets Insurance’ adıyla gerçekleştirilen dijital etkinlikte sağlık teknolojisi alanında çalışan start up’larla buluştuğunu belirten Didem Özsoy Dirican, “Sağlık ve sigorta sektöründeki girişimleri destekleyen bir ekosisteminin oluşturulması, yeni girişim projelerinin iş modeline entegre edilerek ortaklık fırsatları yaratmak ve müşterilere ihtiyaçları doğrultusunda özel, ayrıcalıklı ve avantajlarla dolu bir dünya sunma amacıyla hayata geçirdiğimiz etkinlikte sağlık teknolojisine yönelik en iyi iş fikirlerini değerlendirdik. Bu etkinliğin sonucunda kazanan start-up’larla, müşterilerimize sunduğumuz ürünlerimizi ve değer önerilerimizi kazanan start-up’ların çözümleri ile daha zengin hale getirmek adına çalışmalarımıza başlayacağız. Önümüzdeki dönemde de müşterilerimize sunduğumuz hizmetleri daha hızlı, dijital ve kişiselleştirmiş hale getirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu. İlandır...