Yeni yatırımların sigorta sektörüne sağladığı potansiyel 200 milyon dolar

Gebze-İzmir Otoyolu, Çanakkale Köprüsü, İstanbul Havalimanı, Üçüncü Köprü; Avrasya Tüneli ve Ankara-İstanbul Hızlı Tren hattı ile şehir hastaneleri enerji alanında Akkuyu; Sinop Nükleer Santralleri ve güneş enerjisi santralleri Türkiye’nin önemli kalemleri arasında yer alıyor. Bu yatırımlarla birlikte ülkemizin sermaye ve finansal gelişimine paralel olarak sigorta şirketlerinin paylarında da artış dikkat çekiyor.

Türkiye’nin son 10 yıllık yatırım projelerini değerlendiren IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği CEO’su Murat Çiftçi; “Yatırım projeleri sigorta sektörü için 200 milyon dolarlık bir potansiyeli barındırıyor” dedi.

Özellikle son dönemdeki enerji alanında yapılan düzenlemelere dikkat çeken Çiftçi, “Rüzgâr, güneş, jeotermal ve biyokütle gibi yenilenebilir enerji yatırımları ile Türkiye enerji santrallerinin toplam kurulu gücü, 2019 sonunda 91 bin 267 mega vata ulaştı. Sadece Türkiye’de değil, dünyada da yenilenebilir enerji yatırımlarının hızla arttığını izliyoruz. Son yıllarda bankalara ek olarak küresel ölçekte lider sigorta şirketlerinin de kömür santrallerini sigortalamama kararı aldığına ve bazı termik santrallerin faaliyetlerini durdurduğuna şahit olduk. Ayrıca, 195 ülkenin onayıyla kabul edilen Paris İklim Anlaşması ile de önümüzdeki yıllarda yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının teşviki ve bu doğrultuda finansal yatırımların artacağını söyleyebiliriz” dedi.

YÜZDE 50’DEN FAZLASI ‘YENİLENEBİLİR’

Türkiye’de de elektrik üretimi alanında özel sektör yatırımlarının yüzde 50’den fazlasının yenilenebilir enerjiye yapıldığını belirten Çiftçi, şunları söyledi: “Ek olarak rüzgâr ve güneş YEKA (yenilenebilir enerji ve kaynak alanları) ihaleleri ile offshore rüzgâr ihalesi de göz önüne alındığında yenilenebilir enerji yatırımlarının artarak devam etmesi bekleniyor. Yenilenebilir enerji ve nükleer enerji yatırımlarının başı çektiği, ulaşım, sağlık, telekom alanlarında yapılan mega projeler, sigorta prim hacmini net bir biçimde hesaplamak mümkün olmasa da sigorta sektöründe 200 milyon dolarlık bir potansiyeli barındırıyor. IBS olarak bu projelerin çoğunda yer alıp Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

ULUSLARARASI REASÜRANS FİRMALARI TÜRKİYE’Yİ İZLİYOR

Türkiye’nin büyük altyapı ve enerji yatırımlarından elde edilen sigorta primlerinin bir kısmı ülkemizde kalırken, bir kısmının ise reasürans vasıtasıyla yurtdışı pazarlara transfer edildiğini de sözlerine ekleyen Çiftçi, şöyle devam etti: “Büyük projelerin sigortalanmasında reasüransın vazgeçilmez bir unsur olduğunu görmekteyiz. Riskin sağlıklı bir biçimde sigorta pazarlarına transfer edilmesi ve dağıtılması noktasında reasürans piyasaları önem arz etmektedir. Dünyanın önde gelen reasürans firmaları her zaman ülkemizdeki bu yatırımların risklerine iştirak etmekte ve yakinen takip etmektedir. Ülkemizin sermaye ve finansal gelişimine paralel olarak da Türk sigorta şirketlerinin paylarını arttırdığı da gözlenmektedir. Burada Türk Re ve Milli Re’nin de yadsınamaz bir milli görev üstlendiği de memnuniyetle söyleyebiliriz. Türk Re gibi yeni oluşumlar sayesinde daha fazla sigorta priminin ülkemizde kalacağı net bir biçimde gözlenmektedir.” İlandır...