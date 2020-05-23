Salgın ile birlikte sadece hayatımız değişmedi yeni risklerle de tanıştık. Evde kaldığımız ve yine evden çalıştığımı bu süreçte sağlık ve siber riskler başta olmak üzere birçok yeni riskle karşı karşı karşıya kaldık. Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen de hayatımıza giren yeni risklere dikkat çekerek, “Müşterilerimizden öncelikle sağlıklarını korumalarını istiyoruz. Ayrıca koruma altına almadıkları varlıklarını da koruma altına alsınlar. Çünkü pandemi ile beraber birçok riskin de ortaya çıkacağı görülüyor. Siber dünyada çok fazla rol almaya başladık mesela… Kredi kartı bilgilerimiz, kendi kimlik bilgilerimiz internet dünyasında bir yerden bir yere uçuşuyor. Buradan gelebilecek risklere karşı tüketicilerimizin kendilerini mutlaka korumaları gerekir. Şimdi önümüzde bir normalleşme süreci var. Daha az toplu taşıma kullanıp daha çok bireysel araç kullanacağımızı ön görmemiz lazım. Bu anlamda dikkatli olup panik yapmasınlar. Riskleri azaltmanın en önemli yolu ise sigorta” diye konuştu.



YouTube kanalı Sigorta Ekranı’nda Aksigorta’nın 60. Yıl Özel Programı yayınlandı. SigortaMedya Genel Yayın Yönetmeni Can Kantar’ın sunduğu programa katılan Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen, şirketin 60 yıllık serüvenini anlatırken; acentelere ve sigortalılarına önemli mesajlar verdi.



ACENTELER RİSK DOKTORUMUZ



Uğur Gülen, programda risk doktoru olarak tanımladıkları acentelerin önümüzdeki süreçte uzmanlık taraflarının gelişeceğini belirterek, şunları söyledi: “Bu sayede de yeni gelir modellerine ulaşacaklardır. Acentenin önemi artarken görev tanımları değişecek. Bugün acentenin görev tanımı müşteriyi kazanmak yönündeyken önümüzdeki dönemde acentelerin daha çok görev alacağı yer müşteriye başka kanallardan bakmak olacaktır. Acentelerimizi risk doktoru olarak tanımlıyoruz. Niye risk doktoru? Müşteri dinleyip istekler doğrultusunda reçeteler yazdıkları için. Acenteliğin bu uzmanlık yapma tarafının artacağını öngörüyoruz. Müşteri kazanım tarafı biraz yavaşlayacak ama müşteriye bakım veren taraf, servis veren tarafı çok ciddi artacaktır. Bu sayede de yeni gelir modellerine ulaşılacaklar. Bizim hayalimiz daha gelişmiş daha büyümüş ve daha zenginleşmiş bir acente modeli oluşturmak. Aksigorta ile birlikte acentelerimiz de büyütmek istiyoruz. ‘Acentelerimizin yerlerini başka bir şeyle değiştirelim’ gibi bir düşüncemiz yok.” İlandır...