Yatırımlarımızı acenteler için yapıyoruz

Türk Nippon Sigorta olarak, ‘şirket-acente’ bağını derinden kurabilen ve bu güçle birlikte büyüyen bir şirket olduklarını vurgulayan Pamukçu, “Acentelerimizin her daim bizimle olduklarını bilmek şirketimizin de en büyük güç kaynağı. Şirket olarak yapmış olduğumuz tüm yatırımlar, aslında acentelerimiz için yapılan yatırımlardır” dedi.



Acentelerimiz için her zaman yenilikleri takip eden, iletişime açık, farklılıklar yaratan bir sigorta şirketi olmaya özen gösterdiklerinin altını çizen Pamukçu, acenteler için geliştirdikleri ‘TNS Kulüp’ acente uygulamasının da önemini vurguladı. Pamukçu, söz konusu uygulama ile tüm acentelerin farklı alanlarda çeşitli kazanımlar elde etmesini ve sosyal kulüplerle, çalışma hayatının yoğunluğunda kısa molalar vermelerini amaçladıklarını söyledi.



2020’YE ENERJİK BAŞLADIK



Türk Nippon Sigorta olarak, 2019 yılını kısaca değerlendiren Pamukçu, 2019 yılını bir önceki yıla göre %28’lik bir büyüme ile kapattıklarını ve şirket olarak 2019 yılındaki tüm branşlarda hedefleri gerçekleştirerek, hız kesmeden büyümeye devam ettiklerini söylüyor. 2020 yılına da oldukça enerjik başladıklarını vurgulayan Pamukçu, “Bu enerjinin en büyük kaynağı, bugüne kadar her zaman kol kola yürüdüğümüz acentelerimiz” diyor.



SEKTÖR REEL OLARAK BÜYÜDÜ



Türk sigorta sektöründe 2019 yılını da değerlendiren Pamukçu, sektörün 2019 yılını önceki yıla oranla %21 büyümeyle kapattığını ve enflasyondan arındırıldığında sektörde reel büyümenin % 8 olarak gerçekleştiğini kaydediyor. Türkiye ekonomisinin 2018 yılına göre toparlanma sürecine girdiği de vurgulayan Pamukçu, “Bu durumun sektörümüze yansıması olumlu. Sektörde rakamlar, reel büyümelerle birlikte çizgisini de olumlu yönde devam ettiriyor” diyor.



REKABETİ HİZMET ANLAMINDA KULLANMAK GEREK



Pamukçu, sektörde reel büyüme açısından olumlu tabloya karşın, son zamanlarda yoğun olarak yaşanan fiyat rekabetini de eleştiriyor. Liberal ekonomilerde rekabetin bütün sektörlerde görülebilecek bir olgu olduğunu vurgulayan Pamukçu, şunları söylüyor: "Rekabet, şirketlerin yapmış olduğu aktüeryal çalışmaların önüne geçmesi durumunda, bu sonuçlara olumsuz olarak yansıyor ve çoğu şirket için rekabetin sürdürebilir olmasını imkânsızlaştırıyor. Bundan dolayı, rekabeti sadece fiyat anlamında değil, hizmet anlamında da kullanırsak, bir bütünlük yaratmış oluruz. Sadece üretim odaklı yapılan çalışmalar, günün sonunda hizmet kalitesinin düşmesine yol açıyor ve sigortalının sürdürülebilir sigorta bilincine erişmesine engel teşkil ediyor."