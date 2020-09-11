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Sigorta
DHA
Haber Giriş: 11.09.2020 - 14:29 | Son Güncelleme:

Türkiye'den vazgeçmiyorlar! Edirne'ye akın ettiler

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Türkiye'den vazgeçmiyorlar! Edirne'ye akın ettiler
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Bulgaristan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini esnetmesinin ardından Bulgar vatandaşların alışveriş turizmi için ilk tercihleri Edirne oldu.

Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Bulgar turistlerin alışveriş için yoğun olarak geldiği Ulus Pazarı girişinde kurduğu stantta ziyaretçilere Türkçe ve Bulgarca broşür dağıtarak, kent hakkında bilgi verdi.

Türkiyeden vazgeçmiyorlar Edirneye akın ettiler

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, AA muhabirine, Kapıkule Sınır Kapısı üzerinden gelen binlerce turistin kent ekonomisine katkı sağladığını söyledi.


Türkiyeden vazgeçmiyorlar Edirneye akın ettiler

Kovid-19 tedbirleri kapsamında ziyaretçilerini ağırlayan pazara yoğun ilgi olduğunu belirten Soytürk, "Özellikle alışveriş turizmi için Bulgar misafirlerimiz Edirne'yi tercih ediyor. Biz de misafirlerimize şehrimizi en iyi şekilde anlatıyoruz. Ulus Pazarı'nda geçen haftaya göre yoğunluk var. Bu yoğunluk esnafımızın yüzünü güldürüyor. İnşallah bu şekilde devam eder." dedi.

 


Türkiyeden vazgeçmiyorlar Edirneye akın ettiler

Sınır kapılarının tedbirli açılmasının kentteki hareketliliği artırdığını vurgulayan Soytürk, kentin tanıtımına katkı sunmak adına çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

Türkiyeden vazgeçmiyorlar Edirneye akın ettiler

Soytürk, "Müdürlük olarak kadim şehrimizi, medeniyetimizi, Osmanlı'ya 92 yıl başkentlik yapmış şehrimizi tanıtmaya devam ediyoruz. Özellikle Bulgar misafirlerimize kentimizin tarihi ve kültürel güzelliklerini, gastronomimizi, ciğerimizi, badem ezmemizi ve kurabiyemizi tanıtıyoruz. Bunları yaparken Kovid-19 tedbirlerini elden bırakmıyoruz." diye konuştu.

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