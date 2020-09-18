‘Türkiye Sigorta piyasa yapıcı bir rol oynayacak’

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Benli, “Türkiye Sigorta, daha önce teminat bulunamayan, riskli veya girilmemiş alanlarda yol açıcı, öncü, piyasa yapıcı bir rol oynayacak” dedi. Benli, Türkiye Sigorta’nın, 36 bölgede 2 bin 600 çalışanı ve 7 bin 500 dağıtım kanalıyla hem sigorta hem de hayat emeklilik tarafında lider bir sigorta şirketi olarak hayata başladığını söyledi. Benli; şunları söyledi: “Hayat tarafında yüzde 30’luk pazar payı, bireysel emeklilik tarafında Otomatik Katılım Sistemi (OKS) ile birlikte düşünüldüğünde yüzde 21,7’lik pazar payı, elementer tarafta ise yüzde 13,7 ile lider bir şirket doğmuş oldu. Hayatına lider sigorta şirketi olarak başladı. Piyasa yapıcı, öncü, yeniliklere cesurca gidebilen bir şirket olarak konumlandık. Stratejimiz de bu. Elementer tarafta riskin dağıtılması, hayat emeklilik tarafında ise tasarrufların artırılması yönünde stratejik görevimiz ve sorumluluğumuz var.”



Benli, Türkiye Sigorta’nın, daha önce teminat bulunamayan, riskli veya girilmemiş alanlarda yol açıcı, öncü, piyasa yapıcı bir rol oynayacağını ifade ederek, “Sigorta sektörünün finans sektörü içindeki payının yükseltilmesinde en büyük adımlardan biri olacak. Bundan sonra sektörün diğer şirketleri de adım attığımız, öncülüğünü yaptığımız, yolunu açtığımız konularda bizi takip edecekler” diye konuştu.



Benli, Türkiye Sigorta olarak tüm branşlarda liderliği hedeflediklerini, bunu da sürdürülebilir liderlik olarak stratejilerine koyduklarını söyledi. Daha önce faaliyet gösterilmeyen veya çok gönüllü olarak girilmeyen konularda da faaliyet gösterecekleri için rekabetin yapıcı anlamda artacağını ifade eden Benli, sektör içerisinden gelen tepkilerden bunun şu anda bile olumlu yansıdığını gördüklerini, bunun vatandaşa ve ülkenin teminat gerektiren risklerine, sanayisinden bireysel ihtiyaçlara kadar faydasının olacağını dile getirdi.



FİNANSAL SİGORTA STRATEJİMİZ OLACAK



Benli, kefalet sigortaları ile ilgili olarak da şunları dile getirdi; “Kefaletler, dünyada, bankalardan daha çok sigorta sektöründe çözülür. Bankaların gayri nakdi kredileri anlamında sigorta sektöründe çok daha ucuz ve uygun çözümler var. Bu hep vatandaşa hem proje sahiplerine katkı sağlar hem de bankalarımızın kendi sermayelerini sermaye yeterliliği anlamında farklı alanlarda kredi vererek daha fazla kullanabilmelerine olanak sağlar. Biz Türkiye Sigorta olarak finansal sigortalarda kefalet, bina tamamlama, alacak sigortası bunlara da ayrı bir odaklanmamız ve stratejimiz olacak.” İlandır...