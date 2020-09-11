Türkiye Sigorta ilk poliçesini Tuna-1’e kesti

Türkiye Sigorta’nın ilk poliçesi Tuna-1 Doğalgaz Platformu’na kesildi. Bu poliçe ile doğalgaz platformu 883 milyon liraya teminat altına alındı. Türkiye Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Benli de Türkiye Sigorta’nın tanıtım lansmanında yaptığı açıklamada, “Stratejik planımız global bir marka olmak. Türkiye sigorta olarak tüm risklere talip olacağız” dedi. Atilla Benli, projeye imkân ve destek sağlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve Bakan Albayrak’a, mesai arkadaşlarına, TVF, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank’ın çalışanlarına ve proje paydaşı danışmanlarına teşekkür etti. Benli, “2020 yılının en büyük birleşmesini söz verdiğimiz takvimde ve pazar payımızı da artırarak hayata geçirdik” dedi. İlandır...