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Sigorta
Haber Giriş: 11.09.2020 - 16:03 | Son Güncelleme:

Türkiye Sigorta ilk poliçesini Tuna-1’e kesti

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Türkiye Sigorta ilk poliçesini Tuna-1’e kesti
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Sigorta sektöründe tarihi bir dönem yaşanıyor. Kamu sigorta şirketleri tek bir çatı altında birleşti. Birleşme ile 38 bölge, 3 bin 620 çalışan ve 15 milyon müşteriye hizmet veren Türkiye’nin en büyük emeklilik ve sigorta şirketi olan Türkiye Sigorta doğdu. Hedefte ise Türk sigorta sektörünü küresel rekabette zirveye taşımak ve sigortacılık hizmetlerini tabana yaymak var.

Türkiye Sigorta’nın ilk poliçesi Tuna-1 Doğalgaz Platformu’na kesildi. Bu poliçe ile doğalgaz platformu 883 milyon liraya teminat altına alındı. Türkiye Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Benli de Türkiye Sigorta’nın tanıtım lansmanında yaptığı açıklamada, “Stratejik planımız global bir marka olmak. Türkiye sigorta olarak tüm risklere talip olacağız” dedi. Atilla Benli, projeye imkân ve destek sağlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve Bakan Albayrak’a, mesai arkadaşlarına, TVF, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank’ın çalışanlarına ve proje paydaşı danışmanlarına teşekkür etti. Benli, “2020 yılının en büyük birleşmesini söz verdiğimiz takvimde ve pazar payımızı da artırarak hayata geçirdik” dedi. İlandır...

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