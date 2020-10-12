‘Türkiye Sigorta geçmişle gelecek arasında köprü kuruyor’

Marka kimliğinin temel ve en önemli unsurlarından biri olan logonun oluşumuyla ilgili Türkiye Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Benli; “Görsel marka kimliğinin en önemli ve en temel unsuru olan ‘logo’, bir markanın karakterini, duruşunu ve taşıdığı tüm değerlerini anlatan imzadır. Kamu sigorta ve emeklilik şirketlerinin birleşmesinin ilk aşamasında Türkiye’nin değerleri ve umutlarımız için gücümüzü adımızdan almaya karar kıldık. Türkiye Sigorta’nın amblemi ve logosu da; güven, güç ve yenilik gibi sigortacılık sektörünün temel kavramları üzerine kuruldu” dedi.



“HİLAL, TÜRK BAYRAĞIDIR”



Benli, logodaki turkuaz renginin hem geleneksel el sanatı olan çini işlemeciliğinde sıkça kullanılması hem de ülkemizi simgeleyen bir renk olması nedeniyle tercih edildiğini belirterek, “Bayrağımızın rengi olan kırmızının ise ismimize en çok yakışan renk olması nedeniyle amblemin ana renkleri; turkuaz ve kırmızı olarak belirlendi. Amblem içerisindeki ‘T’ harﬁ üzerinde uygulanan spiral yapı ile hem marka adımızın ilk harﬁ orijinal bir graﬁk forma kavuşmuş oldu hem de güçlü bir hilal formu elde edildi. Hilal, Türk bayrağıdır, dolayısıyla Türkiye’dir. Renk ve graﬁk öğelerle oluşturulan, geçmişle gelecek arasında güçlü bir ilişki kuran Türkiye vurgusu; amblemimizin taşıdığı gücün kaynağıdır” diye konuştu.



Türkiye Sigorta’nın tagline çalışmasının da titizlikle yürütüldüğünü belirten Benli, şunları söyledi: “Türkiye Sigorta, “Gücü, Adında…” diyerek, ismimizdeki Türkiye’nin yüklediği büyük sorumlulukla sigorta sektörünün bugününü ve geleceğini değiştirmek ve bölgesel güç olmak için faaliyetlerini sürdürecek.” İlandır...