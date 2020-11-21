Türkiye Sigorta 3 uyduyu güvenceye aldı

Düzenlenen ‘Yörüngedeki Uydu Operasyon Sigorta Poliçesi’, yangın ve ek teminatlarını içermesinin yanında uydularımız yörüngede görevlerini yerine getirirken meydana gelebilecek göktaşı çarpması, yörüngeden çıkma ve çarpışma gibi risklere karşı da güvence sunuyor. Türkiye Sigorta ülke genelinde toplam 7.100 dağıtım noktası, 2.600 çalışanı ve 16 milyon müşterisi ile faaliyet gösteriyor.

HİZMET SINIRIMIZ UZAYA TAŞINDI

Alanında güçlü kurumlarla yaptıkları anlaşmalar sayesinde etki alanlarını genişlettiklerini belirten Türkiye Sigorta icra Kurulu Başkanı Atilla Benli, “Bugün her iki kurumun da tarihçesi açısından çok önemli bir gün. Yaptığımız anlaşma ile uzayda uydu sahibi 30 ülkeden biri olan Türkiye’mizin milli haberleşme uydularını Türkiye Sigorta güvencesi altına alıyoruz. Uydu teknolojilerine yatırımlarına devam eden, 1994 yılından günümüze bu alanda olağanüstü mesafe kat eden ülkemizin haberleşme uydularına destek sunmanın heyecanını taşıyoruz. Biliyorsunuz; Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfi Sakarya Gaz Sahası'ndaki Tuna-1 kuyusunda yapıldı. Biz de Türkiye Sigorta olarak ilk poliçemizi Tuna-1 kuyusunun sigortalanması kapsamında düzenlemiş ve yerli ve milli yatırımlara teminat vermeyi sürdüreceğimizi söylemiştik. Şimdi de Türkiye’nin değerlerini uzayda da güvence almanın gururunu taşıyoruz” diye konuştu.

UYDULARIMIZ MİLLİ KAYNAKLARLA SİGORTALANDI



Türksat Genel Müdürü Cenk Şen ise, Türksat 3A, Türksat 4A ile Türksat 4B’nin Türkiye Sigorta tarafından sigortalanması ile Türkiye’nin uydularının milli kaynaklarla sigortalanmış olacağını vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu anlaşma ile hem ülkemizin hem de şirketimizin kaynaklarına koruma sağlayacağız. Ayrıca Türkiye Sigorta Şirketi’nin de tecrübesinden istifade edilmiş olunacak. Bilindiği gibi Türksat olarak, bir yandan uydu ve uzay teknolojileri ile bilişim altyapısının kurulması ve küresel pazarlara açılmak üzere önemli adımlar atarken, diğer yandan uydu ekosisteminin tüm Dünya’ya ulaşması ve milli uydu ekosisteminin geliştirilmesi için önemli çalışmalar yapıyoruz. Bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz büyük atılımlarla uydu haberleşme alanında bölgesinde lider ve örnek teşkil edilecek bir kurum hâline geldik. Bu yıl filomuza katılacak olan Türksat 5A ve önümüzdeki yıl uzaya fırlatılacak Türksat 5B uyduları ile şirketimiz, 5 adet aktif uyduya sahip olacak ve Dünya uydu operatörleri arasındaki önemli yerini perçinleyecek. Türkiye’yi geleceğin inşasında hem Dünya’da hem de bölgesinde önemli bir konumda yer alma fırsatı bekliyor. Bizler de şirket olarak bugün olduğu gibi sağlam adımlar atarak ülke geleceği için kritik olan rolümüzü daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz.” İlandır...