Türkiye, Groupama’nın dört önemli pazarından biri oldu

Konuşmacılar arasında Groupama Grubu Reasürans Direktörü Pierre Lacoste, Groupama Türkiye Genel Müdürü Philippe-Henri Burlisson’un da yer aldığı konferansta; Groupama Grup ve Groupama Türkiye’nin performansları reasürans yöneticileriyle paylaşıldı. Konferansta konuşmacılar, Türkiye’nin rekabetçi bir pazar olmasına değinilirken, Türkiye’nin, Grup içerisindeki en önemli dört pazardan biri olduğunun altı çizildi.

TÜRKİYE’DE BÜYÜYECEĞİZ

Konferansta konuşan Philippe-Henri Burlisson, reasürans yöneticilerine Türkiye’ye ve Groupama’ya güvenerek yatırımlarını yapabileceklerini belirtti ve grubun da desteğiyle Türkiye pazarında büyümeye devam edeceklerinin altını çizdi. Burlisson ayrıca, teknoloji alanında yaptıkları yatırımlarla sektörde dijital dönüşüm anlamında öncü olduklarını ve tüm süreç yönetimini de dijital operasyonla yönetebilmek adına çalışmalarının devam ettiğini vurguladı. İlandır...