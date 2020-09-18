Türk Reasürans 1 yaşında

Türk Reasürans A.Ş.’nin 1’inci kuruluş yıl dönümü kapsamında değerlendirmelerde bulunan Eren, “Sigortacılık sektörünün profesyonellerinden oluşan ekibimiz ve hızlı, esnek, ortak aklı önemseyen yönetim anlayışımız sayesinde, dönem ve koşullar ne olursa olsun, güvenilir bir iş ortağı olma hedefimizi de büyük bir gayretle gerçekleştirdik” diye konuştu.

Eren, ilk yıla ilişkin ayrıca şu değerlendirmelerde bulundu: “Bu dönemde, DASK’ın teknik işleticiliğini devraldık. Kurumumuza değer katacak birçok projeye yakın zamanda imza atacağız. TARSİM gibi sektörümüzün önemli birçok kurumunun reasürans faaliyetlerine katkıda bulunduk, reasürans anlaşmalarında yer aldık. Devlet Destekli Alacak Sigortası’nın reasürans yapısını hayata geçirdik, ürünün yeniden yapılandırılarak çok daha geniş kitlelerle buluşturulmasına katkıda bulunduk.” İlandır...