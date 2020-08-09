Tur Assist iş yerinizi ve evinizi virüslerden temizliyor

Tur Assist, kullanıcıların ihtiyaçları doğrultusunda hazırlayıp sunduğu araç, ev ve iş yeri dezenfeksiyon işlemlerini maksimum hijyen koşullarında gerçekleştiriyor. Özellikle yeni normale geçişle beraber kullanıcıların en çok temas halinde olduğu noktalarda, daha fazla artan hijyen beklentilerine dezenfekte hizmetleriyle çözüm sunuyor.

Tur Assist Genel Müdürü Nevra Yener; “Hijyenin ne kadar önemli olduğunu anladığımız günleri hep birlikte yaşamaktayız. İçinde bulunduğumuz hassas dönemin ihtiyaçları doğrultusunda toplum sağlığını korumak adına hazırladığımız araç, ev ve iş yeri dezenfeksiyon işlemlerini kapsayan bu hizmetlerimizden tüm firmalar müşterileri için yararlanabiliyor” dedi.



Yener, koruyucu kıyafet kullanan biyosidal lisanslı uzman ekibin Sağlık Bakanlığı onaylı yeni nesil dezenfektanlar ve son teknoloji ekipmanlar ile tüm işlemleri tamamen profesyonel bir şekilde gerçekleştirdiğine dikkat çekerek, “Bu hizmetlerimiz ile kullanıcıların hayatlarını kolaylaştırmak, yaşam alanlarını hijyenik hale getirmek ve güvenli bir ortam sağlamak istiyoruz” dedi.



ARAÇLAR 15 DAKİKADA VİRÜSTEN ARINDIRILIYOR



Araç Dezenfeksiyon Hizmetleri, ozon sterilizasyon ve antibakteriyel dezenfeksiyon işlemleri ile gerçekleştiriliyor. Ozon Sterilizasyon işlemleri ozon jeneratörleriyle araçların dezenfeksiyonu sağlayarak kronik ve bulaşıcı hastalıkların önüne geçmede yardımcı oluyor. Aynı zamanda, ortamdaki oksijen oranını yükselterek kullanıcılara daha yaşanabilir temiz bir ortam sağlıyor. Türkiye Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan ve ruhsatlandırılan Araç İçi Antibakteriyel Dezenfeksiyon işlemi ise uygulamadan sonra 15 dakika içerisinde aracı yüzde 99.99 bakteri, virüs ve mantarlardan arındırıyor.

Tur Assist, araç dezenfeksiyonun yanı sıra Ev ve İş Yeri Dezenfeksiyon Hizmeti ile kullanıcıların yaşam alanlarını da virüs ve bakterilerden koruyor. Virüslere ve bakterilere karşı tam koruma sağlayan ev ve iş yeri dezenfektasyon hizmeti, tamamen insan temasına uygun ve cilde zararsız malzemeler kullanılarak gerçekleştiriliyor. İlandır...