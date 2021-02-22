Tur Assist, Elektronik Cihaz Güvencesi ile riskleri en aza indiriyor

Sigorta, otomotiv ve finans başta olmak üzere pek çok sektördeki kurumun 11 milyonu aşkın müşterisine asistans hizmetleri veren Tur Assist, Elektronik Cihaz Güvencesi ile ani gelişen ve beklenmedik risklere karşı tüm elektrikli ve elektronik cihazları koruma altına alıyor. Türkiye’nin en büyük asistans şirketi Tur Assist’in bu yeni uygulamasıyla cep telefonları, tabletler, masaüstü bilgisayarlar, televizyonlar, notebook ve yazıcılar; buzdolabı, bulaşık makinası gibi beyaz eşya ısıtma ve soğutma grupları sıfır ya da ikinci el fark etmeksizin garanti kapsamına alınıyor. Ayrıca önceden ‘kullanım hatası’ olarak tanımlanan düşürme, çarpma gibi durumlar bile ‘Elektronik Cihaz Güvencesi’nin koruma şemsiyesi altına giriyor. Türkiye genelinde 81 ilde 250’den fazla noktada servis hizmeti verilirken; 850’li telefon üzerinden destek hattı, tamirat, ikame cihaz veya ürünün piyasa değerinin üstünde alınıp yenisiyle değiştirme yine bu paket kapsamında yer alacak.

TÜRKİYE’DE İLK

Tur Assist Kanal Yönetimi ve Pazarlama Direktörü Rozli Mazon, yeni güvence paketinin içerik ve kapsam açısından Türkiye’de bir ilk olduğunu ifade etti: “Elektronik Cihaz Güvencesi’nin önümüzdeki günlerde daha çok konuşulacak bir ürün olduğuna inanıyorum. Elektronik Cihaz Güvencesi ile marka modeli farketmeksizin sıfır ya da ikinci el tüm telefonları; ekran kırılması, sıvı hasarı gibi olumsuz durumlara karşı güvenceye alıyoruz. Bu gibi durumlarda telefonların tamirini gerçekleştiriyoruz, ayrıca müşterilerimizin bu süreçte telefonsuz kalmaması için ikame telefon tedariki de sağlıyoruz. Elektronik Cihaz Güvencesi, cep telefonlarının dışında masaüstü bilgisayarlardan laptopa, TV’den klimaya, buzdolabından çamaşır makinesine kadar birçok ürünü kapsıyor. Elektronik cihaz ürünlerine yönelik geniş kapsamlı sunulan bu hizmet kapsamında çeşitli paketlerimiz bulunuyor. Buna göre, Teknik Servis Hizmetleri, Online & Uzaktan Canlı Teknik Destek Hizmeti, Cep Telefonu Sigortası, Uzatılmış Garanti, Cep Telefonu Değişim Hizmeti Paketi, 7/24 Teknoloji Danışmanlık & Teknik Destek Hizmet Paketi, Cep Telefonu Tamir Paketleri hizmetleri de elektronik cihaz koruma güvencesi altında yer alıyor.”

İŞÇİLİK, İKAME, DEĞİŞTİRME HİZMETİ

Mazon, yeni güvence paketinde kırılma gibi kullanıcı hatası olarak değerlendirilen durumların da kapsama alındığını söyledi: “Tüketicilerin ihtiyaçları bizim için her zaman öncelikli durumda yer alıyor. Elektronik Cihaz Güvencesi hizmetimiz de bu noktada onların hayatını kolaylaştıran bir hizmetimiz. Örneğin sevgilinizle tartıştınız ve cep telefonunuzu o kızgınlıkla duvara fırlattınız. Ya da çocuğunuz futbolcu olma hevesiyle topa vurdu ve televizyonunuzun ekranını parçaladı. Bu tip durumlar sigorta kapsamına alınmıyordu. Bu pakette bu tür durumlarda da cihazınız marka ve model fark etmeden koruma kapsamında. Hem teknik arıza durumlarında hem de kullanıcı kaynaklı hasarlarda işçilik hizmeti için ücret alınmıyor. Bu süre zarfında ikame cihaz sağlandığı gibi talep edilmesi durumunda piyasa değerinin üstünde alınarak yeni cihaz temin edilebiliyor.”

TAMİRAT DA GÜVENCE ALTINDA

Her marka ve model elektronik cihaz özenle tamir edildikten sonra 1 Yıl Uzatılmış Garanti Sigortası ile ekstra güvence altına alınıyor.

Marka ve model fark etmeden tüm cep telefonları teknik arızaları Tur Assist Servis Merkezi’nde işçilik ücreti ödemeden onarılıyor.

850 hat üzerinden 7/24 Teknoloji Danışmanlık & Teknik Destek Hizmet Paketi ile uzaktan sorun çözülüyor.

Marka ve model fark etmeden bireylerin kullandıkları cep telefonları piyasa değerinde Tur Assist Servisi tarafından satın alınarak, yeni marka ve model cep telefonu değişimi için kullanıcıya avantajlı fiyat teklifi yapılıyor. Değişim sırasında oluşacak cihaz fiyat farklılığı Tur Assist anlaşmalı finans şirketi üzerinden, bireyden tahsil ediliyor.

CEP TELEFONU SİGORTASI NEDİR?

Kapsamlı garanti ve servis hizmetleri ile yeni veya 2. el tüm cep telefonları ve elektronik eşyalar güvence altına alınıyor.

- Kaza sonucu hasar alma

- Ekran kırılması

- Sıvı teması

- Yüksek voltaj

- Telefonda ya da görüntülü uzaktan destek

- İkame telefon