TSB, Zorunlu Trafik Sigortası için indirim önerdi

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) daha önceki tavsiye kararlarına ek olarak Riskli Sigortalılar Havuzu kapsamına girmeyen araçların trafik sigortalarında indirim önerdi. “Türkiye Sigorta Birliği, üyeleriyle birlikte Koronavirüs küresel salgınının getirdiği riskleri ve etkilerini yakından takip etmekte; üzerine düşen sorumluluklar doğrultusunda gerekli adımları atmaya devam etmektedir” vurgusunun yapıldığı açıklamada şu bilgiler yer aldı:

“Bu çerçevede sektörel açıdan yeni iş ve yenilemelerde yaşanan daralma ve başta yedek parça ve yargılama giderleri olmak üzere maliyetlerde artış temayülüne rağmen; Birlik Yönetim Kurulumuz, sigortalılarımıza yönelik aksiyonlar konusunu görüşmüş ve daha önce almış olduğumuz tavsiye kararlarına ilave olarak; Riskli Sigortalılar Havuzu kapsamına girmeyen araçların Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortalarında ve Otobüs Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortalarında; uygulama yöntemi şirketlerimizin inisiyatiflerinde olmak üzere; öncelikle yenilenen poliçe primlerinde indirim ve/veya gerekli durumlarda teminat sürelerinin uzatılması ile şirketlerimizin gerekli göreceği diğer kolaylaştırıcı uygulamaları tavsiye etmiştir.” İlandır...