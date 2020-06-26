TSB: “Sigortasız Olmaz”

Hayatta risklerin her zaman olduğunu belirten Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, “Koronavirüs pandemisi döneminde hayatta başımıza her an gelebilecek bu risklere karşı önlem almanın önemini bir kez daha gördük. Önlem almak söz konusu olduğunda ilk aklımıza gelen sigorta olmalı. Sigorta sektörü olarak olası risklere karşı sigortalılarımızın sağlığını, varlıklarını, tasarruflarını, hak ve alacaklarını koruyarak yarınlarını güvence altına alıyoruz. Pandemi dönemindeki uygulamalarımızla da sigortalılarımızın yanında olduğumuzu bir kez daha ortaya koyduk. Bu dönem sigortalı olmanın öneminin tekrar tekrar fark edilmesini sağladı. Biz de bu iç görüden hareketle ‘Hayat bu, her şey olur. Sigortasız olmaz’ kampanyasını hazırladık” dedi.

Güvenle yaşamak için sigortalı kalın

Sigortanın bir gereklilik ve ihtiyaç olduğunun altını çizen Benli, “Pandemi döneminde zamanımızın büyük kısmını evlerde geçirdik. İşini dönemsel olarak durdurmak durumunda kalanlar belki alacaklarla ilgili sorunlarla karşılaştı. Araçlarımızsa her dönem doludan kazalara pek çok riskle karşı karşıya kalıyor. Peki, bu risklere karşı evimizi, alacaklarımızı ve araçlarımızı güvence altına alıyor muyuz? Bu kampanyayla bu soruyu sormayı ve sigortalı kalmanın güvenli yaşam için olmazsa olmaz olduğunu hatırlatmayı hedefledik” dedi. İlandır...