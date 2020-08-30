TSB: Giresun ve Rize’de sigortalılık oranı oldukça düşük

Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, yaptığı açıklamada sigorta sektörünün afetlerin ardından yaraları sarmak için hemen çalışmalara başladığına değinerek, şunları söyledi: “Vatandaşlarımızın yaşamını etkileyen olağanüstü durumlarda, yaraların en kısa sürede sarılması için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek adına hızla adımlarımızı atıyoruz. Giresun ve Rize’de yaşanan sel felaketlerinin ardından da sigortalıların hasarlarının en kısa sürede tespiti ve hasar ödemelerinin yapılması için çalışmalarımıza başladık. Veriler, maalesef, gösteriyor ki her iki ilimizde de sigortalılık oranları oldukça düşük seviyede. Giresun’da 101 bin 750 adet konut varken doğal afetlere de koruma sağlayan yangın poliçesine sahip konut ve işyeri sayısı 19 bin 138. Rize’de ise 74 bin 910 adet konut bulunuyorken yangın poliçesine sahip konut ve işyeri sayısı 10 bin 418. Buna karşılık sigorta şirketlerinin sunmuş olduğu toplam teminat tutarı yaklaşık 5 Milyar TL. Kasko sigortasına ilişkin veriler incelendiğinde ise Giresun’daki araçların yüzde 25’i ve Rize’deki araçların yüzde 23’ünün kasko sigortası bulunduğu görülüyor.”



HASAR ÖDEMELERİ EN KISA SÜREDE YAPILACAK



Sigorta sektörünün, zor dönemlerde toplumsal dayanışmanın sağlanmasındaki rolünü vurgulayan Benli, “Sigorta şirketlerinin hasar eksperlerinin, ihbarda bulunan sigortalıların zararlarını tespit etmesinin ardından, hasar ödemelerinin en kısa sürede sigortalılarımıza ulaşmasını sağlayacağız. Bu konuda SEDDK’nın sevk ve işbirliği ile tüm paydaşlarla süreci sigortalılar lehine en hızlı şekilde yönetme çabası içerisindeyiz” diye konuştu.Açıklamasında, sigorta poliçesi alırken, teminatların iyi incelenmesi gerektiğini doğal afetlere ilişkin teminatların yer alıp almadığının kontrol edilmesinin önem taşıdığını vurgulayan Benli; selin yaşandığı illerde tarım ürünleri, hayvanları, evi, iş yeri veya aracı hasar gören sigortalıların hasar tespit işlemleri için sigorta şirketleriyle iletişime geçmesi ve işlemlerinin başlatılması gerektiğini de hatırlattı. İlandır...