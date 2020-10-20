Tramer bilgilerinizi internetten sorgulayın

Trafik kazası gibi istenmeyen olayların yaşanmasının ardından işlemler internet üzerinden takip ediliyor. Herhangi bir yetkili servis ya da kaportacıya çekilen araca ilişkin olarak eksper ataması gerçekleştiriliyor ve eksper gerekli bilgileri toplayıp Tramer’e bildirimde bulunuyor.

Tramer hangi tarafın kusurlu olup olmadığını tespit ediyor ve bu durumu internet sitesinden araç sahiplerine duyuruyor.

Kaza sonrası kusur oranlarını öğrenmek için aşağıdaki linkte tıklayarak gelişmeleri takip edebilirsiniz. İlandır...

https://online.sbm.org.tr/trm-ktt/public/sorgu.sbm