Trafik sigortasında şirketlere sermaye kotası geldi

Sektörde, son haftalarda en çok tartışılan branşların başında gelen ‘Zorunlu Trafik Sigortası’ (Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası) ile ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü, önemli bir genelge yayımladı. Trafik sigortasında, ‘prim-özsermaye katsayısı’ uygulamasını başlatan genelgeye göre, trafik sigortasında sigorta şirketlerinin bir takvim yılı içinde ürettikleri prim toplamı, bir önceki yılki öz sermayelerinin 5 katını geçemeyecek. Bu katsayı, önümüzdeki 8 ayı kapsayan dönem (1 Mayıs -31 Aralık 2020) için 4 kat olarak uygulanacak. Yıl içinde yazılan prim tutarının bu limite ulaşması durumunda, ilgili sigorta şirketi yeni poliçe yazımını durduracak. Durdurmaması halinde, durum Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) tarafından Bakanlığa bildirilecek ve Bakanlığın talimatı çerçevesinde SBM üzerinden yeni poliçe yazımı engellenecek. Yıl içerisinde, şirket dışı kaynaklardan nakit sermaye artışı sağlanması durumunda ilgili şirket, belirlenen katsayı oranında ilave limit hakkı elde edecek.



Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü’nün, 13 Mayıs tarihli ‘Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası’nda Prim-Özsermaye Katsayısı Uygulamasına ve Azami Prim Artış Oranlarına İlişkin Genelge (2020/8), uygulamaya ilişkin hesaplamaları da içerirken, ilgili genelgede brüt yazılan primlerin SBM verilerine göre belirleneceği bildirildi.

Öte yandan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ya da Zorunlu Trafik Sigortası, motorlu aracın işletilmesi sırasında, üçüncü şahısların bedeni veya maddi zarara uğraması durumunda 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre aracın işletenine düşen sorumluluğu, zorunlu sigorta limitlerine kadar teminat altına alıyor. İlandır...