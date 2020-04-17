Trafik kaza sayısı azaldı, ama kazaların şiddeti daha da arttı

Hızlı araç kullanıyoruz

Ahmet Yaşar, geçtiğimiz hafta hem Hatay’da hem de Bulgaristan sınırında gerçekleşen bir kaza sonucu sadece kendi şirketlerinden 6 tane TIR’ın pert olduğunu söyledi ve ekledi: “Aslında şunu söylemeye çalışıyorum; riskler devam ediyor. Hatta bu tür dönemlerde riskler arttığı için, dikkat dağınıklığı olduğu için birtakım endişeler ya da özgüven arttığı için daha kontrolsüz ve hızlı bir şekilde araç kullanıyoruz. Kazalar bir miktar azalmış olmakla birlikte şiddetleri arttı. Geçen seneye göre Mart ayında toplamda kaza sayısı azalmış olmasına rağmen ölümlü kazalarda artış var. Bunlar bize şunu gösteriyor. Risk her zaman devam ediyor. Kazanın ne zaman geleceği belli olmuyor. Biz eğer dikkatimizi ve kontrolü kaybedersek kazalarla karşı karşıya kalabiliriz. O yüzden riski yönetmemiz lazım” diye konuştu.

Bütçemizde sigortaya da pay ayırmalıyız

Riskleri yönetmenin iki türlü olduğunu vurgulayan Yaşar, “Bu risklerin ortaya çıkmasını sağlayacak tedbirleri almak ve bu riskleri ekonomik olarak yönetmek. Yani bunları bütçelenebilir şekilde sigorta şirketlerine devretmek. Birey olarak şunu dikkate almamız lazım. Sigorta şirketleri risklerimizi transfer edebileceğimiz kuruluşlar. Dolayısıyla biz günlük, aylık, yıllık, bütçelerimizi yaparken her konuda mutlaka sigortayı düşünmeliyiz ve risklerimizi acenteler kanalıyla sigorta şirketlerine transfer etmeliyiz. Bunu birey olarak ve tabii ki kurum olarak bilmemiz gerekiyor” diye konuştu.

Deprem gerçeğini de unutmayın

Tüketicilere yönelik önemli tavsiyelerde bulunan Yaşar, şunları söyledi: “Yüzde 60-80 civarında Koronavirüse yakalanacağımız söyleniyor. Hepimiz, Korona geçirebiliriz. Bir kısmımız geçiriyor da olabiliriz. Başkalarına bunu taşımadan kendi başımıza bu işi halledebilmek, alt edemediğimiz yerde tıbbi destek almak. Hastane kapasitelerini doğru olarak kullanabilmek. Bizim sigortacıların yaptığı gibi bir şey aslında. Yani, risk yönetimi. Dolayısıyla biz sigortalılarımıza şunu söylüyoruz: ‘Ekonomi yavaşladı, siz evlerinizde çekildiniz diye riskler durmuyor’ diyoruz. Önceki gün verdiğim demeçte ‘Ülkemiz bir deprem ülkesi. Bunu unutmamamız gerekiyor” dedim aynı gece İstanbul’da yine bir deprem gerçekleşti. Dolayısıyla risklerden kurtulma şansımız yok. Tabii ki Korona’dan daha önemli bir gündem olamaz. Ama bu gerçekleri değiştirmiyor. Doğa değişmiyor. Deprem ülkesi olduğumuz gerçeği değişmiyor.” İlandır...