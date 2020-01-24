TARSİM güvencesine yeni ürünler eklendi

Mısır (tatlı), biberiye, ketencik ve çamfıstığı da ‘Ürün Sigortası’ kapsamında sigortalanabilen yeni ürünler arasındaki yerini aldı. Ayrıca, çamfıstığı, sumak, çay ve çay (fidanı) gibi ürünler Ağaç – Fidan Sigortası’na dahil oldu.



Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortalarında, “ek hastalıklar” teminatı geniş kapsamlı tarifeye, ek prim ödemeden dahil edilirken; Su Ürünleri Hayat Sigortası’nda ise denizlerde ve iç sularda yetiştirilen su ürünleri ile kafes ve ağlar, mevcut risklere ilaveten “hırsızlık” riskine karşı güvence altına alındı.



Sistem’in yaygınlaştırılması ve daha çok üretici ile yetiştiricinin sunulan imkânlardan faydalanabilmesi amacına yönelik olarak; prim ve hasar ödemelerinde teşvik edici birçok yenilikler de uygulamaya alındı. İlandır...