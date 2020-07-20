Tarım sigortasıyla ürün ve hayvanlar teminat altında

Çiftçi ve üreticilere yönelik olarak oluşacak hasar ve maddi kayıpları önlemek için tarım sigortası yapılması gerekiyor. Tarım sigortası ile yangın, sel, fırtına gibi doğal afetlerden kaynaklanan zararlar tazmin ediliyor. Bununla birlikte kümes hayvanlarının hastalanması, zarar görmeleri, büyükbaş hayvanlar, küçükbaş hayvanlar, su ürünleri, arıcılık gibi işlerle uğraşanların gördükleri zararlar tarım sigortası tarafından karşılanıyor.

Devlet destekli olarak yapılan tarım sigortası kapsamında dolu, fırtına, hortum, yangın, deprem, sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı TARSİM sigortası devreye giriyor.

Kuraklığa bağlı olarak da ortaya çıkacak rekolte düşüklüğü sigorta kapsamına alınarak çiftçinin zararı karşılanıyor.

Tarım sigortası yaptıran çiftçiler ürünlerine ya da hayvanlarına gelecek herhangi bir zararı ödedikleri primlerle karşılayabiliyor ve o yılki ürün ya da hayvan zayiatına karşı önlemlerini almış oluyorlar. Böylece çiftçi ve besicinin zararı minimum seviyeye inmiş oluyor. İlandır...