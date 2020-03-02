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Sigorta
Haber Giriş: 02.03.2020 - 10:24,Son Güncelleme:/

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nda yüzde 20 indirim

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Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nda yüzde 20 indirim
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NN Group bünyesinde faaliyet gösteren NN Hayat ve Emeklilik, sağlık sektöründe yatırımlarına devam ediyor.

Aralık 2018’de sunmaya başladığı ‘Desteğin Bizden Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nda hizmet ağını genişleten NN Hayat ve Emeklilik, herkes sağlık imkânlarından dilediğince faydalanabilsin diye yeni bir kampanya düzenliyor. Şirket, Desteğin Bizden Ferdi Tamamlayıcı Sağlık Sigortası sahibi olmak isteyenler için, 13 Mart 2020’ye kadar ‘Yatarak Tedavi Teminatlı’ ve ‘Yatarak ve Ayakta Tedavi Teminatlı’ ürünlerde %20 indirim sunuyor. NN Hayat ve Emeklilik’ten ilk defa Tamamlayıcı Sağlık Sigortası sahibi olacak 45 yaş ve altındaki herkes indirimden faydalanabilecek. Başka bir kurumda Tamamlayıcı Sağlık Sigorta’sına sahip olup NN Hayat ve Emeklilik’e geçiş yapanlar da indirim kampanyasından yararlanabilecek. İlandır...

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