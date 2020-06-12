Tamamlayıcı Sağlık Sigortası yaptırdınız mı?

Sağlık hizmetinden yararlanan SGK’lılar daha uygun fiyatlarla özel hastanelerde yüksek standartlarda sağlık hizmeti almak için Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nı tercih ediyor. SGK’nın karşılamadığı veya ücret limitini aşan tedavi giderleri Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’ya destekleniyor. Böylece Tamamlayıcı Sağlık Sigortası yaptıranlar hem ücret ödemiyor hem de istedikleri hastanede yüksek standartlarda tedavilerini gerçekleştiriyorlar.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’yla yılda 9-10 defa muayeneye yaptırabiliyorsunuz. Tahlil ve laboratuvar hizmetlerinde de ücretsiz olarak yararlanılıyor. Yatarak tedavi olma gibi durumdalar ise ameliyat, oda-yemek, refakatçi, ilaç tedavisi, yoğun bakım ve doktor takibi gibi hizmetler ücretsiz olarak sağlanıyor.

CİDDİ PROBLEMLERE ÇARE OLUYOR

Ciddi sağlık problemi olanlar, uzun tedavi süreci olan hastalara ilişkin olarak Tamamlayıcı Sağlık Sigortası konaklamaya kadar varan ücretleri ödüyor.