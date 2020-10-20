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Sigorta
Haber Giriş: 20.10.2020 - 12:13 | Son Güncelleme:

Tamamlayıcı sağlık sigortanızı yaptırdınız mı?

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Tamamlayıcı sağlık sigortanızı yaptırdınız mı?
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Tamamlayıcı sağlık sigortası ile özel hastanelerde herhangi bir ücret ödemeden tedavi olabiliyorsunuz.

Sosyal güvenlik şemsiyesi altında bulunanlar için geliştirilen tamamlayıcı sağlık sigortasına ilgi her geçen gün artıyor. Özel hastanelerde SGK’nın karşıladığı tedavi giderinin dışında kalan kısmı ödeyen tamamlayıcı sağlık sigortasıyla hiçbir ücret ödemeden tedavi olunuyor.

ÖZEL HASTANELER YÜZDE 200’E KADAR FARK ÜCRETİ ALIYOR

Özel hastanede tedavi olmak isteyen kişiler bazı ücretleri de kabul etmesi gerekiyor. Bu ücretleri ödememek için tamamlayıcı sağlık sigortasının yapılması gerekiyor. Özel hastaneler yüzde 200’e kadar tedavi için fark ücreti istiyor. Bunun bir kısmını SGK karşılarken kalan kısmını ise tamamlayıcı sağlık sigortası ödüyor.

KORONAVİRÜS TEDAVİSİ DE KAPSAM DAHİLİNDE

Tamamlayıcı sağlık sigortası ile birlikte yılsonuna kadar sigorta şirketleri koronavirüs tedavilerinin de özel hastanelerde ücretsiz olarak gerçekleştirilebileceğini duyurdu. İlandır...

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