TalentMondo Türkiye'de hizmet vermeye başladı

Evde güvenilir bakım hizmetleri sunan EvdekiBakıcım ekibi, TalentMondo markası ile online premium sağlıklı yaşam (“wellbeing”) hizmetleri platformunu Türkiye'ye tanıttı. Özellikle pandemi süreciyle birlikte online wellbeing derslerde %700 talep artışı oldu. Bu talep artışını öngören ekip, pandemi ile beraber dünyanın dört bir köşesinden stüdyoları ve profesyonel eğitmenleri platforma katarak, yoga, fitness, meditasyon, yemek ve kokteyl atölyeleri gibi birçok alanda canlı dersler vermeye başladı. TalentMondo’nun yurt dışındaki en aktif kullanıcıları evden çalışan beyaz yakalılar olarak göze çarpıyor. Özellikle Korona Virüs (COVID-19) bulaşma riskinin yüksek olduğu Londra, New York, Barselona, Berlin ve Amsterdam’dan talep gören platform, şirketlerin İnsan Kaynakları departmanlarına özel verimlilik odaklı çalışan programları da tasarlıyor.

YOGA DERSİ DE VAR, MEKSİKA YEMEĞİ ETKİNLİĞİ DE



Bünyesinde barındırdığı yüzlerce global ve profesyonel eğitmen ile TalentMondo, kullanıcılarına çeşitli sağlık ve yaşam alanlarında canlı dersler sunan bir pazar yeri. Kullanıcılar, satın aldıkları çeşitli kredi paketleri ile ilgileri ve deneyimleri doğrultusunda platform üzerinden bu derslere kayıt yaptırabiliyorlar. Dersler kullanıcıların isteği doğrultusunda birebir veya grup dersi olarak veriliyor. Kişisel antrenör ve beslenme uzmanı desteği seçenekleri de bulunan platform üzerinden, kullanıcılar dilerse eğitmenin program dahilinde düzenli hizmet de alabiliyorlar. Platformun en önemli özelliği, yapay zeka tabanlı teknolojisi ile kullanıcılarına kişiselleştirilmiş çözümleri canlı olarak sunabilmesi. İlandır...