Sporu da evde online yapın, sağlıklı kalın

Bakan açıkladı... Dev kredi temin edildiÖzellikle koronavirüs salgını nedeniyle spor yapamayan kişiler, alanında uzman yoga, pilates ve fitness eğitmenlerinden kişiye özel canlı ders alabiliyor. Tur Assist, bu yeni hizmetiyle spora başlama konusunda gerekli motivasyonu kendinde bulamayan kişileri de harekete geçirmeyi hedefliyor.



Tur Assist Genel Müdürü Nevra Yener, “Tur Assist olarak,sağlık alanında yeni bir dönemi başlatarak hizmete açtığımız Dijital Sağlık Platformumuza ”OnlineSpor” kategorisini ekledik. Online spor ile kullanıcılar alanında uzman yoga, pilates ve fitness eğitmenlerine randevu oluşturarak birebir özel canlı ders alabiliyorlar. Hareketsiz kaldığımız bu günlerde kullanıcılar ”Online Spor” hizmetimiz sayesinde stresini azaltabilir, vücut direncini artırabilir, formlarını koruyabilir ve ruhsal durumlarının gelişmesine katkıda bulunabilirler” dedi.



ONLİNE PSİKOLOG VE DİYETİSYENE TALEP ARTTI



Dijital Sağlık Platformuyla, sağlık sorunu yaşayan kişiler acil, dahiliye, kadın doğum, kulak burun boğaz, nöroloji, göğüs hastalıkları, çocuk doktoru; psikolog, ve diyetisyen gibi branşında uzman doktorlarla; canlı internet bağlantısı yaparak görüntülü konuşabiliyor veya mesaj ile iletişime geçebiliyor.



Tur Assist’in verilerine göre, koronavirüs döneminde Dijital Sağlık Platformunu kullanan kişilerin yüzde 25’i online diyetisyenlere; yüzde 17’si ise online psikologlara başvurdu. Psikolog ve diyetisyen randevusu alan kişilerin yüzde 70’inden fazlası ikinci randevuyu talep ediyor. Online hizmet veren diyetisyenler, sağlık sorunu yaşayan kişiler ile görüntülü görüşerek kişiye özel diyet listesi hazırlıyor ve mail adreslerine iletiyor. Yaşanan olumsuz duyguları atlatmak için online uzman psikologlara başvuran kişiler ise; görüşmelerinden memnun kalarak birden fazla seans gerçekleştiriyor. İlandır...