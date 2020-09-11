Son dakika... Yok böyle fiyat! Lüks markadan pandemi modası

Geçtiğimiz günlerde ikonik desenlerini antimikrobiyal maske ile birleştiren Burberry’den sonra Louis Vuitton’da lüks yüz siperliği ile piyasaya çıkarıyor.

Pandemi sürecinde oluşturulan lüks siperliğin 30 Ekim’de piyasaya çıkması bekleniyor. Siperliğin toplam bedeli 750 pound olarak belirlendi.

Robb Report'un haberine göre yüz siperliği altın detaylara ve markanın ikonik monogram baskısına sahip. Siperlik aynı zamanda şapka olarak da kullanılıyor. Marka siperlik için “Bakışları üzerinde toplayan bir parça; hem tarz hem de koruyucu” açıklamasında bulundu.