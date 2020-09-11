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Sigorta
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 11.09.2020 - 15:16 | Son Güncelleme:

Son dakika... Yok böyle fiyat! Lüks markadan pandemi modası

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Son dakika... Yok böyle fiyat! Lüks markadan pandemi modası
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Burberry'nin 118 dolardan satışa çıkardığı ve gelirinin yüzde 20'sini salgın mağdurlarına bağışlayacağı duyurmasının ardından lüks Fransız markası Louis Vuitton da pandemi sürecini modayla bütünleştirerek siperlik satışa sunmaya hazırlandı.

Geçtiğimiz günlerde ikonik desenlerini antimikrobiyal maske ile birleştiren Burberry’den sonra Louis Vuitton’da lüks yüz siperliği ile piyasaya çıkarıyor.

Pandemi sürecinde oluşturulan lüks siperliğin 30 Ekim’de piyasaya çıkması bekleniyor. Siperliğin toplam bedeli 750 pound olarak belirlendi. 

Robb Report'un haberine göre yüz siperliği altın detaylara ve markanın ikonik monogram baskısına sahip. Siperlik aynı zamanda şapka olarak da kullanılıyor. Marka siperlik için “Bakışları üzerinde toplayan bir parça; hem tarz hem de koruyucu” açıklamasında bulundu.

 

 

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