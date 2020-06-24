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Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 24.06.2020 - 16:42,Son Güncelleme:

Son dakika... Yerli otomobil Çin'de de tescillendi

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Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu "SUV ve Sedan tasarımlarımız Avrupa Birliği'nden sonra şimdi de Çin Patent Kurumu tarafından TOGG adına tescillendi. Sırada yeni kıtalar var. #YeniLigeYolculuk kıtalar arası devam ediyor." açıklamasında bulundu.

TOGG'dan yapılan açıklama şöyle:

 

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