Hurriyet.com.tr
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Son dakika... Yerli otomobil Çin'de de tescillendi
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu "SUV ve Sedan tasarımlarımız Avrupa Birliği'nden sonra şimdi de Çin Patent Kurumu tarafından TOGG adına tescillendi. Sırada yeni kıtalar var. #YeniLigeYolculuk kıtalar arası devam ediyor." açıklamasında bulundu.
TOGG'dan yapılan açıklama şöyle:
SUV ve Sedan tasarımlarımız Avrupa Birliği'nden sonra şimdi de Çin Patent Kurumu tarafından TOGG adına tescillendi. Sırada yeni kıtalar var. #YeniLigeYolculuk kıtalar arası devam ediyor.— Türkiye’nin Otomobili (@TOGG2022) June 24, 2020
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