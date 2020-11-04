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Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 04.11.2020 - 11:43 | Son Güncelleme:

Son dakika... Nakdi Ücret Desteği ödemeleri 9-10 Kasım'da yapılacak

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Son dakika... Nakdi Ücret Desteği ödemeleri 9-10 Kasım'da yapılacak
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ekim ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 9 Kasım’da başlayacağını duyurdu.

Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını anımsatan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla yapılacağını yineledi.

Bakan Selçuk “Ücretsiz izne ayrılan çalışanlarımızın nakdi ücret desteği ödemeleri 9 ve 10 Kasım tarihinde yapılacak” ifadelerini kullandı.

“Yeni normal sürecinde temel amacımız istihdamı korumak" diyen Bakan Selçuk, “Nakdi Ücret Desteğimiz ile çalışanlarımızı istihdamın içinde tutmak istiyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Selçuk, fesih kısıtının Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle 17.01.2021 tarihine kadar uzatıldığını da hatırlattı.

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