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Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 23.07.2020 - 14:01,Son Güncelleme:

Son dakika... Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini yüzde 8.25 olarak sabit tuttu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), haftalık repo faizinde   piyasa beklentileri doğrultusunda değişikliğe gitmedi.

TCMB Para Politikası Kurulu(PPK) toplantısının ardından yapılan  açıklamaya göre, haftalık repo faizi %8,25 olarak kaldı.

TCMB bir önceki toplantısında faizi piyasanın indirim yönündeki beklentisinin aksine değiştirmemişti. Banka faiz indirim sürecine  başladığı geçen yılın Temmuz ayından, indirime son verdiği geçen aya kadar faizi toplam 1575 baz puan aşağı çekti.

Merkez Bankası Beklenti Anketinde yıl sonu enflasyon beklentisi %10,22, 12 ay sonrası enflasyon beklentisi %9,33 ve 24 ay sonraki enflasyon beklentisi %8,38 oldu.

TCMB'nin enflasyon beklentisi bu yıl sonu için %7,4, 2021 yıl  sonu için %5,4 seviyesinde bulunuyor. TCMB Başkanı Murat Uysal, 29
Temmuz'da yılın üçüncü 'Enflasyon Raporu'nu açıklayacak. Enflasyon beklentilerinde değişiklik olup olmayacağı, piyasalar tarafından yakından izlenecek.

TÜİK en son tüketici fiyatlarını yıllık %12,69 olarak açıkladı.  TCMB'nin bir sonraki toplantısı 20 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

Toplantı sonrasında yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Koronavirüs salgınına ilişkin gelişmelere bağlı olarak küresel  büyümedeki zayıflama yılın ikinci çeyreğinde derinleşmiştir. Ülkelerin  attığı normalleşme adımlarıyla üçüncü çeyrekte kısmi toparlanma  sinyalleri gözlenmekle beraber toparlanmaya ilişkin belirsizlikler  yüksek seyretmektedir. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler genişleyici  parasal ve mali adımlar atmaya devam etmektedir. Salgın hastalığın  sermaye akımları, finansal koşullar, dış ticaret ve emtia fiyatları  kanalıyla oluşturmakta olduğu küresel etkiler yakından takip  edilmektedir.

İktisadi faaliyette kademeli normalleşme adımlarıyla birlikte Mayıs ayında başlayan toparlanma güç kazanmaktadır. Salgın hastalığa  bağlı gelişmelerin Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin  sınırlandırılması amacıyla yakın dönemde uygulamaya konulan parasal ve  mali tedbirler, ekonominin üretim potansiyelini destekleyerek finansal  istikrara ve iktisadi faaliyetteki toparlanma sürecine katkı  yapmaktadır. Turizm gelirlerinde salgın hastalığa bağlı olarak  gözlenen düşüşe rağmen seyahat kısıtlamalarının hafifletilmesiyle  kısmi bir iyileşme beklenmektedir. Mal ihracatındaki toparlanma ve  emtia fiyatlarının düşük seviyeleri önümüzdeki dönemde cari işlemler  dengesini destekleyecektir.

Toplam talep koşullarının sınırlayıcı etkisine karşın, salgına  bağlı birim maliyet artışlarının yansımalarıyla çekirdek enflasyon  göstergelerinin eğilimlerinde yükseliş gözlenmektedir. Uluslararası  emtia fiyatları tüketici enflasyonunu sınırlamaya devam ederken, gıda  enflasyonu dönemsel ve salgına bağlı etkiler nedeniyle artmıştır.

Salgına bağlı tedbirlerle kısa vadede etkili olan arz yönlü  unsurların, normalleşme sürecinin devamıyla kademeli olarak ortadan  kalkacağı öngörülmektedir. Nitekim öncü göstergeler, normalleşme  sürecinde kapasite kısıtlarına tâbi olan hizmet gruplarındaki aylık  fiyat artışlarının yavaşlamaya başladığına işaret etmektedir. Yılın  ikinci yarısında talep yönlü dezenflasyonist etkilerin daha belirgin  hale geleceği öngörüsü korunmakla birlikte, yakın dönemdeki  gerçekleşmeler nedeniyle yıl sonu enflasyon tahmini üzerindeki  risklerin yukarı yönlü olduğu değerlendirilmektedir. Bu çerçevede
Kurul, enflasyon görünümünü etkileyen tüm unsurları dikkate alarak,  politika faizinin sabit tutulmasına karar vermiştir.

Kurul, enflasyondaki düşüş sürecinin devamlılığının, ülke risk  priminin gerilemesi, uzun vadeli faizlerin aşağı gelmesi ve  ekonomideki toparlanmanın güç kazanması açısından büyük önem  taşıdığını değerlendirmektedir. Enflasyondaki düşüşün hedeflenen  patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki  temkinli duruşun sürdürülmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, parasal  duruş ana eğilime dair göstergeler dikkate alınarak enflasyondaki  düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirlenecektir. Merkez Bankası fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda  elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir.
Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul’un geleceğe  yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle  vurgulanmalıdır."

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