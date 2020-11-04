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Sigorta
Haber Giriş: 04.11.2020 - 12:10 | Son Güncelleme:

Son dakika... LPG'li araçlar AVM'lere girebilecek

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Son dakika... LPG'li araçlar AVM'lere girebilecek
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LPG'li otomobili olanlar kapalı otoparklara giremiyordu. Yapılan yeni düzenleme ile birlikte bazı şartların sağlanması halinde LPG'li araçlar kapalı otoparklara girebilecek. AVM otoparklarında da düzenlemeler gerçekleşecek.

LPG'li araçların alışveriş merkezlerinin otoparklarına girmesine izin veren yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair yeni yönetmeliğe göre, AVM otoparklarına, belirlenen şartların sağlanması halinde LPG'li araçların girmesine izin verilecek.

Tescil belgesinde LPG'li olduğu belirtilmeyen, geçerli muayenesi bulunmayan araçlar otoparklara alınmayacak.

Araçlar, yalnızca Türk Standardları Enstitüsü'nden hizmet yeterlik belgesi ve mahallin itfaiye teşkilatından "uygun" görüşü alınan AVM kapalı otoparklarına girebilecek.

BODRUM AŞAĞISI YASAK

LPG'li araçların alınabileceği kapalı otopark alanları, birinci bodrum katlardan daha aşağıda olamayacak.

GİRİŞ ÇIKIŞLAR AYRI OLACAK

Yönetmeliğe göre, diğer araçların alınacağı otoparklar ile LPG'li araçların giriş ve çıkışlarının birbirinden ayrı olarak düzenlenmesi de gerekiyor. 

TRAFİKTEKİ ARAÇLARIN YÜZDE 37'Sİ LPG'Lİ

TÜİK'in eylül ayı verilerine göre; trafiğe kayıtlı 12 milyon 907 bin 648 adet otomobilin yüzde 38,3'ü dizel, yüzde 37,0'si LPG, yüzde 24,3'ü benzinli.

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