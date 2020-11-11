Son dakika... Dolar 7.8752 liraya kadar geriledi
Dolar/TL, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından 7,8752'ye geriledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı ekonomiye yönelik açıklamalar dolar tarafında sert düşüş yarattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlara tavsiyelerde bulunması ve ekonomiye yönelik atılacak yeni adımlara değinmesi doları 8 liranın altına indirdi.
8.05 lira seviyelerinde işlem gören dolar 7.8752 liraya kadar geriledi. Euro da 9.70 lira seviyelerinden 9.27 liraya kadar düşüş gösterdi.
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