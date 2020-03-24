Son dakika... Benzin fiyatlarına indirim

Koronavirüs salgını nedeniyle petrole olan talebin düşmesiyle birlikte fiyatlarda da gerileme yaşanıyor. Fiyatlardaki düşüş benzine de olumlu yansıdı. Benzin fiyatlarının bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 22 kuruş düşmesi bekleniyor. İstanbul'da litresi 5.18 liradan satılan benzinin indirim sonrasında 4.96 liradan satışa sunulması bekleniyor.