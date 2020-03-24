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Sigorta
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 24.03.2020 - 09:38,Son Güncelleme:/

Son dakika... Benzin fiyatlarına indirim

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Son dakika... Benzin fiyatlarına indirim
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Petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte benzin fiyatlarında da gerileme devam ediyor. Benzine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 22 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle petrole olan talebin düşmesiyle birlikte fiyatlarda da gerileme yaşanıyor. Fiyatlardaki düşüş benzine de olumlu yansıdı. Benzin fiyatlarının bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 22 kuruş düşmesi bekleniyor. İstanbul'da litresi 5.18 liradan satılan benzinin indirim sonrasında 4.96 liradan satışa sunulması bekleniyor.

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