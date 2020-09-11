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Sigorta
DHA
Haber Giriş: 11.09.2020 - 11:12 | Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan açıkladı... Doğal gaz çalışmaları başladı

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Son dakika... Bakan açıkladı... Doğal gaz çalışmaları başladı
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "Uygun bir modelle bu sahayı geliştirip üretime hazırlayacağız. Bunun için şu anda mühendislik çalışmaları başlamış durumda. İnşallah hedefimiz 2023 gibi üç yıl içerisinde Cumhuriyetimizin 100. yılında bu gazı kıyımıza getirip sisteme bağlamak. En yüksek üretim seviyesine çıkmak için belirli bir süreye ihtiyacımız olacak gibi öngörüyoruz ancak 2023 de karada ilk gaz teslimini yapacağız. Toplamda 30-40 kuyu açmayı planlıyoruz. Arkadaşlarımız şu anda bu çalışmayı yapıyor. Allah’ın izniyle çıkartacağız, bir sıkıntı görmüyoruz." dedi.

Ayrıntılar geliyor...

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