Siz evden çıkmayın, ücretsiz vale ve çekici hizmetiniz Axa Sigorta’dan

Axa Sigorta’dan konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Sigortalılarımız, evlerinden çıkmayıp hasar onarımlarını da önümüzdeki dönemlere erteliyor olabilirler. Bu durumdan yola çıkarak, sigortalılarımız için de her durumda erişebilir bir şirket olma ilkemiz doğrultusunda AXA Assistance ile birlikte “Çekici İle Ücretsiz Vale Hizmeti”ne başlıyoruz. Bu doğrultuda araçlarının yürür durumda olup olmadığına bakılmaksızın çekici ile vale hizmeti almak isteyen sigortalılarımız AXA Assistance Çağrı Merkezi’ni arayarak (0850 250 99 99) numaralı hattan çekici yönlendirme talebinde bulunabilecekler. Onarım tamamlandıktan sonra da AXA Assistance, yine çekici ile müşterimizin istediği adrese aracının teslimi ücretsiz gerçekleştirecektir” denildi.



ARAÇ AYNI ŞEHRE ÜCRETSİZ ÇEKİLECEK

Bu döneme sigortalılardan gelen taleplerin asistans tarafında nasıl değerlendirileceği ise şu şekilde açıklandı: “Talep gelen aracın çekilmek istendiği lokasyon aynı il içerisinde ise her koşulda ücretsiz çekim yapılacak. Çekilmek istenilen lokasyon başka bir ilde ise; maksimum 70 km’ye kadar çekilecek. Lokasyon başka bir ilde ise ve mesafe de 70 km’den fazla ise talep reddedilecektir.” İlandır...