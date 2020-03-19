Sitede oturan herkesi ilgilendiriyor! Aidatlar düşecek mi?

Koronavirüs salgını nedeniyle sağlığı ilgilendiren önemli kararlar alınmaya devam ediyor. Son alınan kararla birlikte tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları (atari, playstation vb.), her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine durduruldu.

AKTİVİTELİ SİTELERDE AİDATLAR NE OLACAK?

Birçok aktiviteli sitelerde de havuz, sauna, spor salonu, hamam, masaj salonu gibi alanlar bulunuyor. Bunlara sahip sitelerin aidatları da sıradan sitelere göre oldukça yüksek oluyor.

Havuz, spor salonu, sauna, masaj salonu gibi ortak alanların ikinci bir emre kadar kullanılmayacak olması nedeniyle birçok malik aidatların düşüp düşmeyeceğini merak etmeye başladı.

GAYRİMENKUL HUKUKÇUSU KİRAZ: OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANMALI

Gayrimenkul Hukukçusu Ali Güvenç Kiraz konuya ilişkin detaylı bilgi verdi. Güvenç, havuz, sauna, spor salonu, masaj salonu gibi alanları bulunan sitelerde bu alanların kullanımının ikinci bir emre kadar yasaklanması nedeniyle aidat ödemelerinde değişiklik yapılması için Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre olağanüstü genel kurulun toplanması gerektiğini söyledi.

Güvenç, ortak alanların kullanımının devlet eliyle yasaklanmasından dolayı malik ya da yönetimin aidatlar üzerinde tek başlarına değişiklik haklarının olmadığını, olağanüstü genel kurulun toplanarak havuz, sauna, hamam, spor salonu gibi alanların kullanılamaması nedeniyle aidatların düşürülmesi, ertelenmesi gibi kararların alınabileceğini söyledi. Güvenç, havuz, sauna, spor salonu gibi yerlerin tamamen tasfiyesinin zor olduğunu, bu alanların ilerleyen zamanda yeniden kullanıma açılması halinde, geçen zaman içinde bakıma muhtaç olacağını ve bu nedenle de aidatlara ilişkin genel kurulda indirim yapılması ihtimalinin bulunduğunu kaydetti.

TAMAMEN TASFİYE HALİ

Havuz, sauna, hamam, spor salonu gibi alanların olağanüstü genel kurulda tamamen tasfiyesi gündeme gelmesi halinde ise bu alanlara harcanan tutarlar aidatlardan düşürülebilecek. Ancak bu durumda alanların atıl kalması ve personelinin olmaması nedeniyle yeniden hizmete alınması kararı alınması halinde personel istihdamı ve bakım, onarımların masraflarına genel kurulda verilecek karar ile ortaya çıkan tutara malikler katlanacak.

SİTE YÖNETİMLERİ MESAJ ATIYOR

Bazı site yönetimleri sosyal alanların yasaklanması nedeniyle maliklerine SMS göndermeye başladı. Sağlık Bakanlığı'nın almış olduğu koronavirüs tedbirleri kapsamında ve gelen taleplerle birlikte havuz, sauna, hamam, spor salonu gibi alanların kapatıldığı SMS ile bildirilmeye başlandı.