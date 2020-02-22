Sigortalılar asistans hizmetleriyle rahat ediyor

Sigorta sektöründe büyük önem arz eden konulardan birisi de asistans hizmetleri olarak öne çıkıyor. Sigortalı olanlar karşılaştıkları bir olumsuzluğu gidermek için asistans hizmetlerine başvurabiliyorlar. Satın alınan poliçe kapsamında birçok destek, asistans hizmetleri sayesinde gerçekleştiriliyor.



Trafik kazası esnasında gelen çekici, evinizde oluşan herhangi bir hasar anında gerçekeleşen onarımlar asistans hizmeti sayesinde yapılıyor. Sigorta şirketleri asistans hizmetleri sağlayarak müşterilerinin zor durumda olduğu anlarda yanlarında olarak olumsuzluklara anında müdahale ederek mağduriyetleri gideriyor.



Sigorta şirketleri açısından da müşteri memnuniyeti potansiyelini asistans şirketleri sağlıyor. Herhangi bir trafik kazası ya da arıza durumunda konaklama hizmeti, evlerde meydana gelebilecek su tesisatı, elektrik arızası, cam kırılması sorunlarında, anahtarın unutulmasında çilingir hizmeti, hastalanılması halinde ambulans desteği asistans hizmetleri tarafından sağlanıyor.



ASİSTANS HİZMETİ VEREN ŞİRKET SEÇİLMELİ



Acenteden alınacak poliçede asistans hizmetlerinin kontrolünün iyi yapılması ve asistans hizmeti sağlayan sigorta şirketleri ile çalışılması gerekiyor.

Sigorta şirketleri de pozitif ayrışmak adına asistans hizmetlerini müşterilerine sunuyor ve böylece küçük sorunlarda her zaman müşterilerinin yanında olarak memnuniyeti yüksek tutmaya çalışıyorlar.



BAŞLICA ASİSTANS HİZMETLERİ NELER?



Kaza esnasında aracın çekilmesi,

Aracın kurtarılması,

Araç lastiğinin değişimi,

Aracın kullanılamayacak olması halinde araç kiralanması,

Araç yedek parçasının temini,

Tesisat işleri,

Elektrik işleri,

Anahtar işleri,

Konutta kalan kişinin kurtarılması,

Cam işleri,

Doktor veya ambulans gönderimi,

Otel hizmeti,

Tıbbi danışma hizmeti olarak öne çıkıyor. İlandır...