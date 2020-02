Sigortalı olmak için 10 neden

Sigorta günümüzde lüks değil, bir ihtiyaç ve mecburiyet haline geldi. Yaşamın her alanında karşılaşılabilecek olası risklere karşı önlem almak ve küçük primlerle büyük risklerin ekonomik sorumluluklarını azaltmak için sigorta yaptırmamız gerekiyor. Sigorta; yolculuklarda ailenizi, tatildeyken evinizi, evinizde uyurken iş yerinizi ve arabanızı koruyor. Bu anlamda geleceğinizin en büyük yatırımı. Sigorta ile en hayati sağlık sorunlarınızın bile daha rahat ve kolay bir şekilde üstesinden gelebilirsiniz. Dolayısı ile sigorta görünmeyen bir koruyucu, güvence. Biz de sigorta yaptırmak için gereken 10 nedeni sıralayalım istedik. Tabii ki her zaman olduğu gibi “Önce önlem sonra sigorta” diyoruz.



1 “Her şeyin başı sağlık” diyoruz ama sağlığımız için gerekli önlemleri almıyor ve ihmal ediyoruz. Günümüz çağında ansızın karşı karşıya kalınabilecek yüksek maliyetli, kötü ve yatarak tedavi gerektirecek hastalıklara hazırlıksız yakalanma korkusundan kurtulmak için Özel Sağlık Sigortası, ya da SGK’lıysanız ve özel hastanelerde ödenmesi gereken fark ücretlerinden kurtulmak istiyorsanız Tamamlayıcı Sağlık Sigortası yaptırmanızı öneririz.



2 Evinizden, yurdunuzdan ayrı kalacağınız bir seyahat gerçekleştireceksiniz... Yurtdışı seyahatinize başlamadan önce Seyahat Sağlık Sigorta poliçenizi yanınıza almayı unutmayın. Böylece, Yurtdışı Seyahat Sağlık Sigortaları ile hastalık veya kaza halinde acil tıbbi yardım hizmetleri ve tedavi giderleri sorun olmaktan çıksın.



3 İstatistiklere göre, ülkemizde ölümler en fazla trafik kazalarından kaynaklı meydana geliyor. Bu nedenle Trafik Sigortası zorunlu tutuluyor. Trafik Sigortası olmadan trafiğe çıkmanın yasal olmadığını hatırlatır ve trafik canavarından sigorta kalkanı ile korunmanızı öneririz.



4 Küreselleşmeyle birlikte hava olayları da dengesini şaşırmış durumda. Yazın ortasında normalin üstünde yağan yağmur nedeniyle birçok ev ve iş yerinde su baskını yaşandı, yaşanıyor. Dolu felaketleri de işin cabası... Hortumun bile görüldüğü ülkemizde “Bana bir şey olmaz” demeyin. Konut Sigortası veya İş Yeri Sigortası sahibi olun.



5 Sorumluluk Sigortaları ile yükümlülüklerimizi risk gerçekleştiği anda sigortacılarla paylaşmak mümkün. Bazıları hukuken zorunlu tutulan bazıları ise isteğe bağlı olan Sorumluluk Sigortaları, maddi zararları asgariye indiriyor ve sorumluluklarınızı sigortacınızla paylaşmanızı sağlıyor.



6 Yolda yürürken kafanıza saksı düşebilir, yolda kayıp düşebilir, eliniz kapıya sıkışabilir, üzerinize sıcak su dökülebilir... Ferdi Kaza Sigortası ile beklenmedik kaza ve hastalıklar sonucunda meydana gelecek sıkıntıların üstesinden gelebilir, sakat kalma veya vefat durumunda maddi kayıplarınızı önleyebilirsiniz.



7 “Zorunlu Trafik Sigortası bana yetmiyor, ek teminat istiyorum” diyorsanız Kasko yaptırın. Çünkü Kasko, Trafik Sigortası’nın kapsamı dışında olan aracın yanması, çalınması, çalınmaya teşebbüs edilmesi veya kaza sonucu oluşabilecek zararları teminat altına alıyor.



8 Deprem kuşağı üzerinde yer alan ülkemizde deprem riskinin yüksek olduğunu hepimiz biliyoruz. Depremi her an ensenizde hissediyor ve evsiz kalmaktan korkuyorsanız Zorunlu Deprem Sigortası; konutunuzu deprem riskine karşı sigortalar ve bu afete karşı her an hazırlıklı olmanızı sağlar.

9 Bugün kazanıp bugün harcayanlardan değilseniz, çocuklarınızın ve kendinizin yarını sizin için önemliyse, geleceğinize birikim yapmanız şart. Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) katılımcısı olarak birikim yapmaya başlayabilirsiniz. Ayrıca sistem, devlet katkı payı ile de birikim yapmak isteyenlere önemli bir destek veriyor.

10 Peki Hayat Sigortası yaptırıyor muyuz? Şunu hatırlatmakta fayda var; 1 dakika sonra dahi ne olacağımızı bilmeden yaşıyoruz ve sigortacılar, vefat ya da sakatlık durumunda yakınlarımızı ve bizi sıkıntıya sokmadan kredi borcumuzu kapatıyor. Hayat Sigortalarını, sadece kredilerle bağlantılı olarak düşünmemek gerekiyor. Bu ürünlerin hem bireyin hem de yakınlarının yaşam standartlarını ekonomik açıdan koruduğunu ve geleceğini güvence altına aldığını da unutmamalıyız. İlandır...