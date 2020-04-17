Sigortacılar hizmetlerini müşterilerinin evine taşıdı

Şirketin müşterilerine evlerinde sunduğu hizmetler arasında evden doktorla online görüşme yapmaktan, kasko hasarlarında ikame aracın eve teslim edilmesine ve aracın cam değişiminin gerekmesi halinde olduğu yerde cam değişimi yer alıyor.



COVID-19 hastalığından korunmak için evde kalmanın önemine dikkat çeken ve hem dünyada hem de ülkemizde etkili olan salgının yayılmasına karşı mücadele kapsamında; hasar süreçlerinde düzenlemeler yaptıklarını ifade eden Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Ali Kaplan, Özellikle oto, konut ve sağlık gibi çok sayıda insanın hayatına dokunan poliçelerin hasar süreçlerinde; sigortalılarımız evlerinden ayrılmadan hizmet alabilsinler diye uğraşıyoruz. Bu kapsamda ihbar aşamasından başlayıp hasarın tazmin edilmesine kadar geçen tüm aşamalarda hem çağın hem de salgın döneminin gereklerine uygun yeni uygulamalar hayata geçiriyoruz” dedi.



Anadolu Sigorta’nın müşterileri evden çıkmadan şu hizmetleri alabiliyor:



Kasko Hasarlarında Aracın Evden Alınıp Eve İadesi Hizmeti



Anadolu Sigorta kasko sigorta poliçesi sahiplerinin, poliçe teminatı kapsamındaki herhangi bir hasar nedeniyle onarım veya mini onarım görecek olan binek ve hafif ticari araçları sigortalının evinden teslim alınıp onarım sonrasında eve teslim ediliyor.



Kasko Hasarlarında Kapıya Teslim İkame Araç Hizmeti



Kasko hasarlarındaki ikame araç müşterinin evine teslim edilerek, ihtiyaç sonrasında yine müşterinin evinden teslim alınabiliyor.



Mobil Ekipler ile İstenilen Yerde Cam değişimi ve Onarımı Hizmeti



Anadolu Sigorta’dan kasko sigorta poliçesi bulunan araçların cam tamiri ve cam değişimi işlemleri sigortalının evinde veya aracının bulunduğu yerde gerçekleştirilebiliyor.



Görüntülü Ekspertiz ile Hızlı ve Uzaktan Ekspertiz



Konut ve işyeri hasarlarında, eksperler, Anadolu Sigorta’nın hasar portalı üzerinden sigortalıların evlerine gitmeden online ortamda hasar tespiti yapabiliyor.



Bedeni Hasarlarda E-posta ile Evrak Temini ve Saha Ekibi Desteği



Tüm bedeni tazminat taleplerinde talep sahibi ile doğrudan İletişim sağlanıp evrak temini e-posta veya web sitesi üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Ayrıca çeşitli nedenlerle sokağa çıkamayan yurttaşlarımızın iletmesi gereken zorunlu evrakta esneklik sağlanarak saha ekibi tarafından hızlı ödeme desteği veriliyor.



7/24 Sağlık Danışmanlığı



Sigortalılar, Anadolu Sigorta’nın web sitesi üzerinden, psikiyatri, pediatri ve dahiliye uzmanlarının da dahil olduğu bir doktor kadrosundan 7/24 canlı ve görüntülü danışmanlık hizmeti alabiliyor.



Sağlığım Cepte Mobil Uygulaması Üzerinden Hasar İhbarı ve Süreç Takibi



Sağlık sigorta poliçesi sahipleri Sağlığım Cepte Mobil Uygulamasından tazminat talebinde bulunabiliyor. İlandır...