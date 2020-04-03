Sigorta şirketlerinden sigortalılarına Koronavirüs jesti

İlk kez Aralık ayında Çin’in Wuhan şehrinde görülmeye başlanan Korona virüs kısa sürede tüm dünyanın bir numaralı gündemi oldu. Salgının, Pandemi olarak kabul edilmesinin ardından ise en çok konuşulan konulardan biri de sağlık sigortası kapsamına girip girmediğiydi. Koronavirüs; Özel Sağlık Sigortası ve Tamamlayıcı Sağlık Sigortası kapsamında değil, fakat bazı sigorta şirketleri sigortalılarının bu zor dönemde de yanında olmak için Koronavirüs’ü de sağlık sigortası kapsamına aldılar. Bunlardan ilki Türk Nipon ikincisi ise Bupa Acıbadem oldu. Bu iki şirketi hafta içinde Allianz, Halk Sigorta, Güneş Sigorta, Doğa Sigorta, Ethica Sigorta, AkSigorta ve Sompo Sigorta gibi sektörün önde gelen şirketleri izledi.



BUPA ACIBADEM STARTI VERDİ



Bupa Acıbadem Sigorta, bu zor dönemde de sigortalılarının yanında olduğunu göstermek için COVID-19 tanısı konmuş özel sağlık sigortasına sahip sigortalılarının tedavisi giderlerini de güvence altına aldı. Şirketten yapılan açıklamada, “Bupa Acıbadem Sigorta, COVID-19 salgınında, tüm Bireysel ve Kurumsal Sağlık Sigortalılarının tanısı koyulmuş COVID-19 salgın hastalık tedavi giderlerini güvence altına aldı” denildi.



“SAĞLIĞINIZ BİZDE” KAPSAMINA SALGINI EKLEDİ



Daha önce Medical Park Hastaneleri ile iş birliği yapan Türk Nippon Sigorta da bu işbirliği çerçevesinde hayata geçirdiği ‘Sağlığınız Bizde’ tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamına Koronavirüs (COVID-19) salgınını dahil etti. Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu, “Bu dönemi, hep birlikte bir dayanışma içerisinde, iletişim kanallarımızı her daim aktif tutarak, sağlık anlamında en az hasarla atlatacağımıza inanıyorum. Bu dayanışmanın güzel bir örneği olarak COVID-19 teminatlı Sağlığınız Bizde TSS ürünümüzün; mevcut faydası dışında tüm satış kanallarımız ve sigortalılarımız tarafında gerçekten ihtiyaca uygun bir ürün haline geldiğini düşünüyorum” dedi.



AXA DA TEDAVİLERİ ‘ÖZEL’ OLARAK KARŞILAYACAK



Allianz Türkiye’den yapılan açıklama ile COVID-19 tedavi giderlerini; emsal teşkil etmemek üzere, jest uygulaması kapsamında ödeneceği belirtildi.

AXA Sigorta da Sağlık Sigortası sahibi müşterilerinin mevcut veya oluşabilecek COVID-19 tedavilerini, özel olarak karşıladığını açıkladı. AXA Türkiye’nin sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Müşterilerimizin gerçek bir çözüm ortağı olma hedefiyle şimdi AXA Sağlık Sigortası sahibi müşterilerimizin mevcut veya oluşabilecek COVID-19 tedavilerini; bu döneme özel olarak karşılıyoruz. Yeni düzenlenen poliçeler de söz konusu rahatsızlığın poliçe başlangıç tarihi öncesinde gerçekleşmemiş olması şartı ile bu uygulama kapsamında olacaktır” denildi. İlandır...