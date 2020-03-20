Sigorta şirketlerinden Corona’ya çözüm: ‘Dijital doktor’ uygulaması

Şirketler bu dönemde sigortalılarının sağlık sorunları için online çözümleri devreye soktu. Bu şirketler arasında Anadolu Sigorta ve Groupama dikkat çekerken, asistans hizmetleri sunan Tur Assist de ‘Dijital Sağlık Platformu’ ile müşterilerinin hayatını kolaylaştırmak için harekete geçti.

Doktorla internet üzerinden görüşme

Anadolu Sigorta, Corona sebebiyle sağlık kuruluşlarına gitmek istemeyen sigortalılarına yönelik ‘Sağlığım Cepte’ mobil uygulaması ve web sayfası üzerinden uzman doktorlarla internet üzerinden görüşme imkânı sunmaya başladı. Anadolu Sigorta, sigortalılarına gönderdiği açıklamada, “Covid-19’dan korunma çabası gösterdiğimiz günleri hep birlikte yaşıyoruz. Sağlığım Cepte uygulaması ve Web sayfamızdan sağlık kuruluşlarına gitme gereksinimi olmaksızın uygulama kapsamında görev yapan uzman doktorlarımızla internet üzerinden görüntülü konuşarak sağlık sorunlarınızın çözümü için destek ve gerekli olan durumlarda doğru branş hekimlerine yönlendirilme seçeneklerini içeren hizmetimize bulunduğunuz yerden erişebilirsiniz” ifadelerine yer verildi.

Bu konuda hizmet veren şirketlerden birisi de Groupama Sigorta oldu. Şirket de özel sağlık sigortasına sahip müşterilerine internet üzerinden uzman doktorlarla görüşme imkânı sunuyor.

Tur Assist dijital sağlık platformu kurdu

Tur Assist, sağlık konusunda asistans sektöründe adeta yeni bir dönemi başlatacak ürün ve hizmetlerini hayata geçirdi. Özellikle Corona Virüsü nedeniyle hastanelere gitmekten kaçınan sigortalılar Tur Assist’in geliştirdiği dijital sağlık platformu ile yaşadıkları sağlık sorunuyla ilgili online video ya da mesaj yoluyla uzman doktorlarla iletişime geçebiliyor. Ayrıca hizmete sunulan dijital sağlık ürünleri sayesinde kullanıcılar, yaşadıkları sağlık sorunu ile ilgili tıbbi test ya da işlemlerini evlerinden ya da iş yerlerinden çıkmadan yaptırabilme imkânına da sahip. Tur Assist yetkilileri, böyle bir dönemde sistemin altyapı ve doktor kadrosu olarak hizmet vermeye hazır olduğuna dikkat çekiyor. İlandır...