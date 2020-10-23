Sigorta sektörünü 2030 yılında neler bekliyor?

Şirketler cephesinde yeni normal düzene uyum sağlayabilmek için yaratıcı fikirler ortaya çıktı ve bu fikirler de birer birer yatırıma dönüyor. Alınan geniş çaplı önlemler nedeniyle hedef kitlesinden fiziksel olarak uzaklaşan sektörler, yaratıcı uygulamalar ile mesafeleri yok etti. Teknoloji işte tam da bu noktada baş aktör olarak zirveye çıktı. Sigorta sektörü de teknolojik yatırımlarla yaratıcı işlere imza atan sektörler arasında başı çekti. McKinsey & Company uzmanları tarafından hazırlanan ‘Sigortacılık Sektörünün 2030 Yılı Vizyonu’ raporuna göre önümüzdeki yıllarda bu alanda birçok yenilik bizi bekliyor.

2030 YILINDA SİGORTA SEKTÖRÜNDE NELER OLACAK?

ÜRÜNLER VE PORTFÖYLER BASİTLEŞECEK



2030 yılında sigorta sektöründe ürün ve portföy yapılarında da büyük bir değişim yaşanacak. Değişimin kodu ise ‘basitleşme’ olacak. 2030’da sigorta şirketleri, hem müşteri memnuniyetini hem de verimliliği artırmak için daha basit ürünleri piyasaya sunacak. Ürünler üç seviyeye ayrılacak. Örneğin, bronz, gümüş ve altın gibi… Seçenekler azaltılacak. Böylece tüketici kafası çok karışmadan doğrudan satın almaya yönelecek. Daha basit ürünler sigorta şirketlerinin de maliyetleri düşürecek. Bu da tüketiciye fiyat avantajı olarak yansıyacak.



SATIŞ EKİPLERİNİN DİJİTAL GÜCÜ ARTACAK



Araştırmaya göre 10 yıl sonra, önde gelen sigorta şirketleri omnichannel yaklaşımlarında ustalaşmış olacaklar. Peki, omnichannel ne demek? OmniChannel yani çoklu pazarlama online ve offline kanallarda pazarlama stratejilerinin, marka planlamasının birbirine paralel olarak devam etmesi anlamına gelir. Örneğin, online olarak bir ürün satın alan tüketicinin daha sonra işlerini birebir müşteri temsilcisi ile yürütmesi demektir… 2030 yılının sigorta sektöründe satış ekiplerinin dijital gücü artacak ve daha etkili bir yapıya ulaşılacak. Raporda sigorta şirketlerinin 2030’da insan ve yapay zekânın en iyi özelliklerini birleştireceği ve bunun avantajlarını kullanacağı vurgulanıyor.



MANUEL FİYATLANDIRMA TARİH OLACAK



Teknolojik alt yapılarını güçlendiren sigorta şirketleri 2030 yılında bazı ürünlerde manuel fiyatlandırmayı terk edecek. Kasko, konut sigortaları gibi ürünlerde otomatik fiyatlandırma yapılacak. Sigorta şirketleri müşterilerine özelleştirilmiş fiyatlar sunmak için verileri değerlendiren teknolojiler kullanacak. Bunu da yine teknoloji sayesinde müşterilerinden özel veriler toplayarak ve analizlerini yaparak gerçekleştirecek. Örneğin giyilebilir sağlık cihazlarından elde edilen verilerin kullanılması gibi. Ticari ürünler, sanat sigortası gibi özel uzmanlık gerektiren konularda ise manuel fiyatlandırma devam edecek. Ancak bu konularda da analiz yaparken teknolojiden faydalanılacak.



MÜŞTERİ HİZMETLERİNDE ROBOTLAR ÇALIŞACAK



Otomatik fiyatlandırmanın yanı sıra poliçe düzenlemede de teknoloji etkin olacak. Poliçeler tamamen dijital ortamda düzenlenecek. Sigorta müşterileri belgelerini dijital olarak teslim alacak. Kağıda baskı kalkacak. 2030’da kağıt formlar yalnızca talep üzerine ve ekstra ücret karşılığında sunulacak. İlandır...