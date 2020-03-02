Sigorta sektöründeki büyümeyi ‘hayat’ branşı tetikledi

Türkiye Sigorta Birliği'nin (TSB) açıkladığı verilere göre, geçen yılın aynı ayına göre Ocak ayında hayat dışı (elementer) sektör %22.9 büyürken, hayat branşındaki büyüme %125.3 oldu. Enflasyonla karşılaştırıldığında yılın ilk ayında sektör reel olarak %18.9 büyürken, hayat dışında reel değişim %9.6, hayat branşında ise %100.9 olarak gerçekleşti.



‘KREDİ BAĞLANTILI HAYAT’ ETKİLİ



Sigorta Medya internet sitesinde yer alan habere göre; sektörde Ocak ayındaki hızlı büyümede, prim üretimi reel olarak % 100’ün üzerinde artış gösteren hayat branşı etkili oldu. Geçen yılın 2’nci yarısında faiz oranlarındaki düşüş ve tüketici kredilerindeki artış, kredi bağlantılı hayat sigortalarını olumlu etkileyerek, söz konusu branşın büyümesini de hızlandırıyor. Hayat dışında yılın ilk ayında, toplam prim üretimi içinde pazar payı %10’un üzerinde olan branşlardan hastalık/sağlık % 25.29 (reel %11.72) büyüme oranıyla en hızlı büyüyen branş olarak dikkat çekiyor. Sağlık branşını %23.25 büyüme oranıyla (reel %9.9) trafik branşı izliyor. Küçük bir hatırlatma yapacak olursak, 2018 yılının 2’inci yarısında kurdaki hızlı yükselişten olumsuz etkilenen sektör, geçen yılın mart ayına kadar reel olarak daralmıştı. Bu nedenle, 2019’un ilk aylarında rakamların düşüklüğünden kaynaklanan ‘baz etkisi’ni de Ocak 2020’deki hızlı büyümede dikkate almak gerekiyor. İlandır...