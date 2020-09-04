TÃ¼rkiye Sigorta BirliÄŸiâ€™nin (TSB) aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± â€˜Haziran Sonu Teknik SonuÃ§larÄ±â€™na gÃ¶re, yÄ±lÄ±n ilk yarÄ±sÄ±nda hayat dÄ±ÅŸÄ± sektÃ¶rde (elementer) teknik kÃ¢r, geÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± dÃ¶nemine gÃ¶re yÃ¼zde 127 artÄ±ÅŸla 4 milyar 771.6 milyon TL olarak gerÃ§ekleÅŸti. Hayat dÄ±ÅŸÄ± sektÃ¶r, 2019â€™un ilk yarÄ±sÄ±nda da 2 milyar 102.8 milyon TL kÃ¢r etmiÅŸti. Hayat dÄ±ÅŸÄ±ndaki kÃ¢rlÄ± tablonun temel nedeni; â€˜hasarlardaki dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ.â€™

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HASARLAR 797 MÄ°LYON LÄ°RA AZALDI

Hayat dÄ±ÅŸÄ± sektÃ¶rde â€˜Ã¶denen hasarlarâ€™(net), geÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± dÃ¶nemine gÃ¶re bu yÄ±lÄ±n ilk 6 ayÄ±nda 797.9 milyon TL azalÄ±ÅŸla 9 milyar 645.6 milyon TL olarak gerÃ§ekleÅŸti. Hasarlardaki azalÄ±ÅŸ da Covid-19 dÃ¶nemindeki sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± ve kÄ±sÄ±tlayÄ±cÄ± Ã¶nlemlerle yakÄ±ndan ilgili. Trafikteki araÃ§ sayÄ±sÄ±ndaki azalÄ±ÅŸa baÄŸlÄ± olarak trafik kazalarÄ± ve hasar frekansÄ±ndaki dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ, doÄŸal olarak kasko ve trafik sigortalarÄ±nda hasarlarÄ±n da azalmasÄ±na yol aÃ§tÄ±. Nitekim yÄ±lÄ±n ilk yarÄ±sÄ±nda Ã¶denen hasar (net), trafik sigortasÄ±nda 185.6 milyon TL, kaskoda ise 483.8 milyon TL azaldÄ±. GeÃ§en yÄ±llarda hayat dÄ±ÅŸÄ±ndaki kÃ¢rlÄ± tabloda etkili olan teknik olmayan bÃ¶lÃ¼mden aktarÄ±lan yatÄ±rÄ±m gelirlerinin bu yÄ±l kÃ¢rlÄ±lÄ±k Ã¼zerinde etkisi olmadÄ±. YÄ±lÄ±n ilk yarÄ±sÄ±nda teknik olmayan bÃ¶lÃ¼mden aktarÄ±lan yatÄ±rÄ±m gelirleri geÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± dÃ¶neminde olduÄŸu gibi yaklaÅŸÄ±k 3.5 milyar TL olarak gerÃ§ekleÅŸti. Ä°lk yarÄ±da, faiz oranlarÄ±ndaki dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ, yatÄ±rÄ±m gelirlerinin artmamasÄ±nda etkili oldu. 2020â€™nin ilk 6 ayÄ±nda 1milyar 600.5 milyon TL teknik karla, en kÃ¢rlÄ± branÅŸ kasko oldu.Â

2020â€™de en kÃ¢rlÄ± branÅŸ kasko

BranÅŸ Teknik kar (TL)

Kasko 1.600.568.822

Kara AraÃ§larÄ± SorumlulukÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â 882.668.028

HastalÄ±k/saÄŸlÄ±kÂ Â Â Â ÂÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 871.271.790

Trafik 792.838.670

KazaÂ Â 645.250.473

YangÄ±n ve doÄŸal afetlerÂ 441.849.687Â Ä°landÄ±r...