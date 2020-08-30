Sigorta sektörü ‘salgın’a rağmen büyüdü

Enflasyondan arındırıldığında ise reel büyüme yüzde 10,6 oldu. Toplam prim üretiminin 38.3 milyar lirası hayat dışı sigorta branşlarından, 8.9 milyar lirası da hayat sigortalarından kaynaklandı. Hayat dışı sigorta branşları geçen yılın 7 ayıyla mukayese edildiğinde yüzde 16.5 büyürken, hayat sigortalarında ise yüzde 67.3 gibi rekor büyüme gerçekleşti. Enflasyonla mukayese edildiğinde ise bu yılın ocak-temmuz döneminde hayat dışı branşlar reel olarak yüzde 4.3 büyürken, hayat sigortalarında reel büyüme ise yüzde 49.7 oldu.



KASKOYA OLUMSUZ YANSIDI



Bu yılın 7 aylık döneminde oto sigortaları hariç hemen hemen tüm branşlarda prim üretimi arttı ve büyüme de o oranda artış gösterdi. Kasko ve trafik sigortalarında oluşan oto sigortalarında ise koronavirüsün etkisi görüldü ve daralma yaşandı. Kasko sigortalarında bu yılın 7 aylık döneminde sigorta şirketleri 3.5 milyon kasko poliçesi satarak, 5.5 milyar lira prim üretti ve geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 7.60’lık büyüme gerçekleştirdiler. Ancak enflasyon ile mukayese edildiğinde kasko pazarı reel olarak yüzde 3.73 küçüldü.



SAĞLIK SİGORTALARI YÜZDE 21 BÜYÜDÜ



Bu yılın 7 aylık döneminde koronavirüsün bir etkisi de sağlık sigortalarında görüldü ancak bu etki olumlu oldu. Sağlık sigortalarında 5.9 milyar liralık prim üretilirken, geçen yılın aynı dönemine göre sağlık sigortalarında yüzde 21.32, reel olarak da yüzde 8.55 büyüme yaşandı. Aynı dönemde yangın ve doğal afet sigortalarında da ilginç gelişme yaşandı ve bu alanda sigorta şirketleri 5.7 milyar prim üreterek, geçen yılın ocak-temmuz dönemine göre yüzde 24.17 büyüme oldu; reel büyüme ise yüzde 11.11 oldu. İlandır...