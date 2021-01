Sigorta sektörü radarına ‘yenilenebilir enerji’yi aldı

Araştırma kuruluşu IHS Markit’e göre de 2021-2025 döneminde dünyada yenilenebilir enerjiye toplam 1.3 trilyon dolar yatırım yapılacak. Bu yatırımlarda en büyük payı da rüzgâr ve güneş enerji alacak. “Sıfır karbon” hedefi ile önemli yatırımlar yapan, fosil yakıt projelerinin sigortalanmaması gibi önemli adımlar atan sigorta sektörü de yeşil enerjii yatırımların en büyük destekçisi olacak. Yeşil enerjinin yatırımlarını güvence altına almak ve ortaya çıkacak kar kayıplarını azaltmak için özel sigorta çözümleri üzerinde çalışmaya başladı.



RÜZGÂR ENERJİSİ 10 YILDA 18 KAT ARTTI



Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) raporuna göre yenilenebilir enerji yatırımları Aralık 2019’dan beri iki kat arttı. Rapora göre 2025 yılında, yenilenebilir enerji kaynakları dünya çapında en büyük elektrik üretim kaynağı haline gelecek, yenilenebilir enerjiden dünyadaki elektriğin üçte biri temin edilecek. IEA verilerine göre güneş enerjisi kapasitesi 2010’dan bu yana 18 kat; rüzgâr enerjisi ise 4 kat arttı. Uzmanlara göre önümüzdeki beş yılda da yenilenebilir enerji yatırımları en az iki kat artacak. IHS Markit raporuna göre artan yatırımlar ile küresel rüzgâr ve fotovoltaik güneş kurulumlarının toplam gücü 2023 yılında doğal gaz santrali kurulumlarının gücünü; 2024 yılında da kömürlü termik santrallerin kurulu gücünü geçecek.

Yatırımların yanındayız

NART Sigorta ve Reasürans Brokerliği da ‘Enerji Haftası’ dolayısıyla yaptığı açıklamada; “Enerji ihtiyaçlarımız arttıkça çevre dostu, uygun maliyetli; yenilenebilir enerji arayışı da artmaktadır. Rüzgâr çiftlikleri ve güneş parkları tarafından toplanan enerjiler geleceğin ana güç kaynaklarıdır. Yatırımcıların ve tesis operatörlerinin kazanç hedeflerine ulaşmalarını sağlamak için uzun vadede hatasız operasyon hayati önem taşımaktadır. Bu noktada özel sigorta çözümleri bu risklerin karşılanmasını sağlar” dedi.



PANDEMİYE RAĞMEN PAZAR BÜYÜYOR



IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği de yaptığı paylaşımlarda yenilenebilir enerji pazarı pandemiye rağmen gelişmeye devam ettiğini vurguluyor. “Raporlara göre rüzgâr ve güneş enerjisi kapasitesinin önümüzdeki 5 yıl içinde ikiye katlanması bekleniyor. Bu iki yenilenebilir enerji kaynağına olan talebin 2023 yılına kadar doğalgaza, 2024’ kadar ise kömüre olan talebi aşması bekleniyor” diyen IBS, yenilenebilir enerji yatırımlarının güvence altına alınması ve ortaya çıkacak kar kayıplarını azaltmak için sigorta sektörü olarak yatırımların yanında olduklarını belirtiyor.



RİSKLER TEMİNAT ALTINDA



Sigorta şirketleri yenilenebilir enerji tedariğine destek ve koruma sağlıyor. Yenilenebilir enerji santrallerini risklere karşı teminat altına alan şirketler; fotovoltaik paneller ile elektrik üretimi yapan güneş enerji santrallerinin maddi hasarlarına ve buna bağlı kar kayıplarına karşı güvence sağlıyor. Yangın, doğal afetler, kötü niyetli hareketler, hırsızlık, elektronik cihaz, makine kırılması, elektronik cihaz teminatlarının yanı sıra operasyonel kâr kaybı da Güneş Enerji Santralleri(GES) Sigortası kapsamında karşılanıyor.



MONTAJ ALL RİSK TEMİNATI



Rüzgâr Enerjisi Santralleri ile ilgili de projenin montajı öncesi yapılacak nakliyatlar sırasında meydana gelebilecek aksamalara karşı gelir kaybı sigortası, projenin montajı sırasında Montaj All Risk teminatı+ 3. Şahıs Sorumluluk Teminatı, işveren sorumluluk teminatı, projenin operasyona geçmesinden sonra all risk teminatı+3.şahıs sorumluluk teminatı+ işveren sorumluluk teminatı; kâr kaybı teminatı, şarta bağlı sorumluluk teminatı, projenin operasyona geçmesinden sonra rüzgâr azlığı sebebi ile oluşacak gelir kaybı teminatı gibi geniş kapsamlı hizmetler sunuluyor. Ayrıca sadece kurumsal yatırımlar değil, bireysel yatırımlar için de özel ürünler hazırlanmış durumda. Sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında, gün geçtikçe kullanımı yaygınlaşan çatı tipi güneş enerji panellerine yönelik de özel ürünler çıkarıldı.