Sigorta sektörü deprem yaralarını sarmaya başladı

Türkiye Sigorta İcra Kurulu Başkanı Atilla Benli, depremin ülkeyi derinden üzdüğünü belirterek, ”Kurum olarak tüm paydaşlarımızla birlikte hızla koordine olduk. Hasar tespit ve destek çalışmalarına başladık” dedi.



Bölge halkının yaşamlarına kaldıkları yerden devam edebilmeleri için sigortacılara büyük görevler düştüğünü dile getiren Benli, “Depremden etkilenen sigortalılarımız ve iş ortaklarımız 7 gün 24 saat çağrı merkezimiz ve tüm iletişim kanallarımızdan bize ulaşabilirler. Hasar ihbarlarını İzmir depremine özel olarak oluşturduğumuz sistem ile çok daha hızlıca alıyor ve süreçlerimizi tamamlıyoruz” açıklamasını yaptı.



83 HASAR DOSYASI ULAŞTI



Benli sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye Sigorta’nın bölgedeki ilk hedefi hayat, sağlık, konut, iş yeri, kasko ve tekne sigortası poliçesi sahibi sigortalılarımızdan gelecek hasar ihbarlarının tespit çalışmalarını en kısa sürede tamamlayarak tazminat ödemelerini yapmak. 02 Kasım 2020 tarihi itibarıyla şirketimize Aydın ve İzmir illeri ağırlıklı olmak üzere yaklaşık 5 milyar TL teminat tutarında yangın, konut, mühendislik ve tekne branşlarında toplam 83 adet hasar dosyası ulaşmıştır. Bölge Müdürlüklerimiz ve acentelerimiz kanalıyla hasar ihbarları tarafımıza ulaştıkça müşterilerimizin zararını en hızlı şekilde karşılama ve hızlıca çözüm üretme sorumluluğu içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”



YAŞAR: YAKLAŞIK 1.5-2 MİLYAR TL’LİK BİR HASAR BEKLİYORUZ



Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, İzmir depreminden sonra sigorta sektörünün hızlı bir şekilde pozisyon aldığını belirterek, “Sigorta şirketleri olarak İzmir’in yanındayız. Gelen ihbarlarla ilgili sektör olarak çalışmalara başladık” dedi. İzmir’den hasar ihbarları almaya başladıklarını söyleyen Yaşar, “İhbarlar sigorta şirketlerine yeni yeni ulaşıyor. Elbette mal canın yongası. Ama şu anda insanlar canlarının derdinde. Sigorta şirketleri İzmir halkının yaralarını sarmak için gerekli koordinasyonu yaptı. Gerek Türkiye Sigorta Birliği, gerekse özel sigorta şirketleri ve DASK kurumu üzerine düşen görevi layıkıyla yapmaya çalışıyor” diye konuştu. Yaşar, kamu kurumlarına ihbarların geldiğine dikkat çekerek, şöyle devam etti: “Şu anda DASK’a yapılmış yaklaşık 2 bin 500 civarında ihbar var. Acil yıkılması gereken bina sayısı 26 civarında. Deprem sonucunda binalarda bazı hasarlar oluşabilir. Bu hasarları da zaten sigorta şirketleri hem DASK üzerinden hem de onu aşan miktarları ise konut sigortası üzerinden vatandaşa ödeyecek.” İlandır...