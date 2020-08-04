Sigorta sektörü de Haziran ayı ile birlikte normalleşti

İlk 5 aylık dönemde salgının da etkisiyle hayat dışı (elementer) sektörde reel büyüme hızı ‘0’a düşen sigorta sektörü hazirandan itibaren yeniden büyümeye başladı. Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB), açıkladığı son istatistiklere göre, sektör ilk 6 ayda yüzde 21 büyüdü. Enflasyondan arındırıldığında sektörde reel büyüme ise yüzde 7.5 oldu. Sektörün genel büyüme hızı, ilk 5 aylık döneme göre 5 puan arttı. Sektör yılın ilk 5 aylık döneminde yüzde 15.9 büyümüştü.

HAYAT DIŞINDA YENİDEN REEL BÜYÜME BAŞLADI

SigortaMedya internet sitesi TSB haziran ayı istatistiklerine yer verdi. Haberde hayat dışı ve hayat olarak yapılan değerlendirmede hayat dışında reel büyümenin yeniden başladığına dikkat çekilirken, hayat branşında ise büyümenin hızlandığına vurgu yapıldı. Buna göre ilk 6 ayda hayat dışı yüzde 14.9 (reel yüzde 2), hayat branşı ise yüzde 59.3 (reel yüzde 41.5) büyüme kaydedildi. Ocak-haziran döneminde büyüme hızı ilk 5 aylık döneme göre hayat dışında 3.6 puan, hayat branşında ise 15.5 puan artış gösterdi.

OTOMOTİV CANLI; KASKONUN ÖNÜ AÇIK…

Hayat dışı sektörde branşlar bazında bakıldığında Covid-19’un en büyük etkisi kasko başta olmak üzere oto sigortalarında oldu. TSB verilerine göre, ocak-mayıs döneminde nominal olarak yüzde 0.09 daralan kaskoda reel daralma ise yüzde 10.31 olarak gerçekleşti. 6 aylık veriler incelendiğinde ise kasko cephesinde olumlu gelişmeler başladı. Nitekim ilk 6 ayda kasko yüzde 4.81 büyürken, prim üretimindeki reel daralma ise yüzde 6.84’e geriledi. Ocak-haziranda yüzde 7.96 büyüyen trafik branşında ise reel düşüş yüzde 4.13 oldu. Burada önemli bir hatırlatma yapılacak olursa kasko sigortasında yeni araç satışları çok önemli. Kredi faizlerindeki düşüş ve otomotiv piyasasındaki canlılığın da kasko satışları üzerinde önümüzdeki aylarda olumlu etki yapması ve kasko sigortasındaki büyümenin sürmesi bekleniyor.



Sektörde büyüme hızı mayısta dip yaptı

Dönem Büyüme hızı (%)

Ocak 33,4

Ocak-Şubat 29,9

Ocak-Mart 24,7

Ocak-Nisan 20,9

Ocak-Mayıs 15,9

Ocak-Haziran 21,01

Kaynak: TSB

Covid-19’a karşın hangi branşlar hızlı büyüyor?

Branş Nominal (%) Reel (%)

Genel zararlar 31,97 17,18

Hastalık/sağlık 22,3 8,6

Yangın ve doğal afetler 20,94 7,39

Kaynak: TSB, Ocak-Haziran. İlandır...